Una estrella del golf lanzó un insulto homofóbico ante las cámaras y debió pedir disculpas

El insulto homofóbico de Justin Thomas

Las sociedades han avanzado en materias derechos y hay situaciones que se dan dentro del mundo de deporte que antes eran aceptadas, pero que hoy son ampliamente repudiadas. Entre esas cuestiones se encuentran las frases o insultos homofóbicos, que ya no son tolerados y que suelen ser justamente sancionados. Es por eso que el golfista estadounidense Justin Thomas debió salir a disculparse públicamente luego de protagonizar un acto que le valió serias críticas.

La secuencia comenzó cuando el actual número 3 del ranking mundial estaba en el hoyo 4 de su tercera ronda en el Sentry Tournament of Champions, certamen que se disputa en Kapalua (Hawái) y en el cual es el campeón defensor. El deportista falló un putt que parecía muy simple e inmediatamente se escuchó en los micrófonos un insulto que puede traducirse al español como “maricón”.

Fue casi un susurro, pero la palabra no pasó desapercibida. Los micrófonos de la televisión lograron captarla y se convirtió en un tema de conversación en las transmisiones deportivas. “Wow, realmente no está contento con lo que acaba de pasar”, atinó a decir el comentarista del certamen. Además, los fanáticos comenzaron a discutir lo ocurrido en las redes sociales. El estadounidense se enteró de todas estas repercusiones esto después de la ronda, que terminó con una tarjeta de 68 golpes, cinco bajo par, a cuatro impactos de la cima.

Justin Thomas debió disculparse luego de lo ocurrido (Kyle Terada-USA TODAY Sports)

Horas más tarde, Thomas publicó un comunicado en el cual se disculpó por su comportamiento en aquella situación de impotencia y frustración. “Es inexcusable”, aseguró. “Antes que nada, me disculpo, soy un adulto, ya estoy grandecito y no hay razón en absoluto para que yo diga algo así”, agregó.

El golfista aseguró que lo ocurrido “fue terrible” y admitió estar “extremadamente avergonzado”. “Yo no soy así. Esto no define la persona que soy ni lo que hago. Desafortunadamente lo dije, me responsabilizo y me disculpo”, finalizó.

La PGA también se hizo eco del episodio de Thomas y emitió su propia reflexión: “Como él dijo después de su ronda, este comentario de Justin fue inaceptable”, indicó el organismo. Por el momento no se ha informado si Thomas, que en 2020 se ubicó en el primer puesto del ranking durante una semana, recibirá algún tipo de sanción o castigo. La prensa especializada publicó que podrían imponerle una multa económica.

