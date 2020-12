El audio del VAR en Boca-Racing: la supuesta mano de Villa en el primer gol y el análisis de un posible penal para la Academia

VAR de Boca-Racing en el gol de Salvio

Boca le ganó con claridad a Racing por 2-0 en la Bombonera el pasado miércoles y, tras haber caído por 1-0 en la ida, logró el boleto a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto de Miguel Ángel Russo fundamentó su victoria en una buena actuación colectiva, aún así el encuentro dejó algunas jugadas polémicas que debieron ser analizadas por el VAR.

Este sábado, la Conmebol dio a conocer los audios de las comunicación que hubo entre el árbitro del encuentro, el colombiano Wilmar Roldán, y el argentino Patricio Loustau, quien estuvo a cargo del sistema de asistencia en la Bombonera.

La primera jugada que mereció la intervención del VAR ocurrió a los 22 minutos del primer tiempo y fue el gol que abrió la cuenta para Boca. Tras el centro desde la derecha de Leonardo Jara, Sebastián Villa bajó la pelota para la entrada de Eduardo Salvio, quien cabeceó al gol. La conquista se demoró en ser convalidada debido a que hubo que analizar si el colombiano había tocado la pelota con la mano. Finalmente, Loustau y sus asistentes corroboraron que el balón impactó en el hombro.

Sobre los 14 minutos del segundo tiempo llegó la acción en la que Roldán cobró penal para el local por una falta de Lisandro López sobre Salvio en el área. Desde el VAR avalaron la decisión del juez principal tras chequear en varias oportunidades.

VAR de Boca-Racing: el penal de Lisandro López a Salvio

A falta de 20 minutos para el final del encuentro, Racing contó con un córner. Mientras la pelota estaba en el aire, un jugador de La Academia cayó dentro del área y el árbitro recurrió a la tecnología para determinar qué ocurrió. “Hay una posible sujeción”, indicaron Loustau y compañía en un primer momento, para luego recomendar a Roldán que no reanudara el juego que estaba interrumpido. “Si bien hay una sujeción, no causa un impacto en el jugador número 26 (Carlos Alcaraz) y se deja caer”, evaluaron después, para finalmente ordenar: “Podés reanudar”. Es decir, desde el VAR consideraron que hubo un agarrón leve de parte de Lisandro López contra el futbolista de La Academia, pero que este no fue lo suficientemente fuerte como para constituir una falta y hacerlo caer.

Fue así como Boca consiguió un justo triunfo por 2-0 que le permitió meterse entre los cuatro mejores del certamen. El equipo de Russo jugará la ida de las semifinales ante Santos de Brasil el miércoles 6 de enero a las 19.15 en la Bombonera, luego definirá la serie en San Pablo el miércoles 13 en el mismo horario.

Antes, el Xeneize recibirá a Huracán este domingo de las 19.20 por la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Copa Maradona en busca de un triunfo que le permita continuar en lo más alto de la tabla. Racing, en tanto, recibió hoy la noticia de que el entrenador Sebastián Beccacece no seguirá en el cargo una vez que termine en torneo doméstica (La Academia está en la Zona Complementación B).

