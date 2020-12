El homenaje de Conmebol a Maradona a un mes de su muerte con emotivos testimonios de Tevez, Signorini, Aicega y uno de sus hermanos

El homenaje de Conmebol a Maradona a un mes de su muerte

El vacío que dejó la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida hace exactamente un mes, es difícil de poner en palabras. Sin embargo, en un especial que realizó la Conmebol para homenajear al Diez, algunas de las personas que lo conocieron hicieron el ejercicio de hablar de lo que significó en sus vidas y de las enseñanzas que les dejó.

“Eterno Diego” es el nombre del envío que se publicó en las redes sociales del organismo que rige el fútbol sudamericano y que cuenta con los testimonios de Carlos Tevez, Hugo Maradona, Alemao, Nery Pumpido, Magdalena Aicega y del Profe Fernando Signorini.

El Apache fue el primer en contar qué rol ocupo Maradona en su vida: “Es como mi segundo papá. Siempre estuvo a mi lado cuando más lo necesité. Siempre nos bancamos mutuamente”. El delantero de Boca contó que siempre se sintió identificado con el Diez por lo orígenes humildes que tuvieron ambos. “Él salió de Fiorito y yo de Fuerte Apache”, remarcó.

“No me quedó nada por decirle. Siempre fui muy cariñoso con él, le dije que lo quería mucho y mi admiración por él. Cuando tenía enfrente lo abrazaba y lo besaba. No me guardé nada”, valoró Tevez.

A la hora de definir las cualidades que destacaron a Diego en vida, su hermano Hugo no dudó: “Nunca se rendía”. En tanto que el brasileño Alemao, que fue compañero de Pelusa en el Napoli de Italia lo describió como “Un genio del fútbol, un gran motivador y líder. Siempre fue una persona muy auténtica. Un gran ejemplo de superación, de liderazgo, de compañerismo”.

Carlos Tevez habló de su vínculo con Diego Maradona (EFE)

Nery Pumpido, quien fuera compañero de Maradona durante diez años en la selección argentina, se refirió a una de las enseñanzas que le dejó: “Siempre en todo hay que ir por más y el ejemplo de eso es Diego: siempre pensó en creer en grande y en llegar a lo más alto posible”. Además, recordó cómo vivió desde el arco aquel mítico gol a los ingleses en el Mundial de México 1986: “No paraba. Yo iba de atrás moviéndome para ver cómo iba pasando ingleses y para definir como definió”.

Maradona era un gran fanática de la selección argentina, sin importar de qué disciplina fuera. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, estuvo en el vestuario para alentar a Las Leonas cuando perdieron las semifinales del certamen y les dio el aliento para ir en busca de la medalla de bronce que terminarían ganando. “Diego nos hizo creer en grande. Para nosotras fue algo único y mágico”, dijo Magdalena Aicega, integrante de aquel equipo.

Finalmente, fue el turno de Fernando Signorini, una de las personas que mejor conoció a Maradona en su intimidad. Respecto de la resiliencia que evidenció Maradona en su carrera, relató un episodio en particular: “Era prácticamente impensado que después de la brutal fractura que sufrió el 24 de septiembre de 1983 el partido ante Athletic Bilbao, el famoso golpe de Andoni Goikoetxea, pudiera resurgir. Ese sí que fue un verdadero ave fénix. Había muchos especialistas que opinaban que la lesión eran tan importante como para impedirle a Diego llegar a las alturas a las que después llegó gracias a su genio, a su amor de superación, al querer siempre un poco más y a querer concretar ese sueño de la casa nueva para Tota, Chitoro y su familia”.

“Diego fue un artista que se dedicó a jugar al fútbol, un chico dotado no solamente para el fútbol, sino para el deporte en general”, añadió Signorini.

Pero, tal vez, la frase más emotiva del especial de la Conmebol es la que dejó Hugo Maradona al ser consultado sobre si le quedó algo por decirle a su hermano. La respuesta fue: “Le preguntaría por qué nos dejó tan rápido”.

