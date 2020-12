Pumas inició desmantelamiento del equipo subcampeón: confirmó la salida del paraguayo Carlos González

El paraguayo González festeja con sus compañeros la primera anotación del encuentro (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Los Pumas de la UNAM, equipo subcampeón del fútbol mexicano, ya inició sus primeros movimientos de cara al torneo Clausura 2021. Sin embargo, en vez de que fuera un refuerzo para seguir con los objetivos, el anuncio de este jueves fue la salida de una de sus estrellas.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, la institución auriazul informó que el delantero paraguayo, Carlos González, ya no formará parte de la plantilla que dirige el argentino Andrés Lillini. A pesar de ser un referente del club, el ariete tiene un nuevo destino en la Liga MX.

“Fueron más de 2 años vibrando con tus goles; tu entrega por estos colores siempre será inspiración para muchos. ¡Mucho éxito, Carlos!”, fue la publicación de los universitarios en sus redes sociales.

A su vez, minutos más tarde, los Tigres de la UNAM hicieron oficial la incorporación del romperedes sudamericano. En un video publicado en la misma red social, la mascota de los felinos le entrega un jersey del equipo regiomontano.

“Muy contento, por su puesto. Estoy dando un paso muy importante en mi carrera, sabiendo que estoy en un equipo que seguramente me va a exigir mucho”, comentó el futbolista de 27 años.

Aseguró que está motivado por tener a compañeros de gran calidad como el francés André-Pierre Gignac, quien es el máximo anotador histórico de la institución regia. Además, señaló que está contento por estar bajo el mando de Ricardo “Tuca” Ferretti, entrenador multicampeón del fútbol mexicano.

Lillini adelantó las bajas del equipo





Hace una semana, Andrés Lillino señaló que ya piensa en la siguiente temporada, luego de ser derrotados por León en la final de la Liga MX. Sin embargo, indicó que aún tendría que esperar unos días más para saber si sus estrellas saldrán del equipo para la siguiente temporada.

Y es que el gran torneo fue un escaparate para varios jugadores, por lo que hay varios equipos interesados en conseguir una “joyita” de los felinos. Por ejemplo, Carlos González, ahora jugador de Tigres, o Andrés Iniestra y Alejandro Mayorga, que son pretendidos por las Chivas de Guadalajara.

“Me dijeron que en el transcurso de hoy, mañana y el miércoles me van a comunicar si oficialmente va a haber algún acercamiento de algún club por Carlos González, por Iniestra, la renovación del préstamo o no de Mayorga. En estos tres días me van a dar claridad sobre esos temas, hoy no tengo nada oficialmente, vamos a ver cómo procedemos al armado del siguiente torneo”, indicó el sudamericano.

A su vez, Lillini también habló del futuro de Juan Ignacio Dinenno. Su compatriota fue el goleador de los Pumas al anotar 10 dianas en la temporada regular y dos tantos más en la Liguilla.

“Oficialmente no tengo nada. Estoy con Jesús (Ramírez) y con el presidente, de Juan Dinenno no tengo nada oficialmente porque no ha llegado ninguna oferta, así que esperaremos. Ojalá que cierre libre el pase y no llegue nada, que todavía lo podamos tener”, declaró.

Por último, habló de Felipe Mora y Martínez Rodríguez, quienes están fuera de la institución y podrían regresar a la plantilla cuando acabe su préstamo con sus equipos. “En cuanto al regreso de Felipe Mora y Martínez Rodríguez terminan contrato con sus clubes el 31 de diciembre y ambos casos están en negociaciones con los clubes”, indicó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Nunca he escuchado eso”: Bob Bradley desconoce acercamientos de América para fichar a Carlos Vela

Fracaso celeste en Concachampions: un Cruz Azul desmotivado cayó ante Carlos Vela y LAFC enfrentará al América en semifinales

Atlanta United sorprendió al América en la Concachampions, pero las Águilas consiguieron su pase a las semifinales

“Seguramente van a recomponer su carrera”: Jesús Molina les deseó éxito a futbolistas que salieron de Chivas por indisciplinados