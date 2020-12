“No lo descarto”: Chapo Montes levantó la mano para la selección mexicana meses después de renunciar

El Chapo Montes, capitán del campeón León, sigue con la mente puesta en la selección mexicana (Foto: Twitter/ @clubleonfc)

Luis “Chapo” Montes, capitán del campeón León, sigue con la mente puesta en la selección mexicana. Esto a pesar de que renunció a los llamados de Gerardo “Tata” Martino hace unos meses, alegando que no tenía oportunidades pasar intentar ser un referente como lo hizo en su club.

El mediocampista ofensivo declaró que sus hijo le han pedido que vuelva a vestir la playera del Tricolor, situación por la que no le cierra las puerta ante una posible convocatoria. “Mis hijos me han dicho: ‘Papá, te queremos ver ahí otra vez’, yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que la he pensado mucho y no lo descarto”, comentó en una entrevista con ESPN.

El futbolista multicampeón del fútbol mexicano reconoció que hay situaciones que no puede manejar, como las decisiones técnicas del argentino. No obstante, aseguró que sólo pide una oportunidad para ganarse la titularidad en el conjunto azteca.

“Yo nunca digo que no. Hay situaciones que a lo mejor uno nunca lo puede manejar. Como lo dije en algún momento, desgraciadamente, cuando yo iba no se me daba la oportunidad. Yo no pedía jugar de titular, ni mucho menos. Solo pedía que se me diera una oportunidad para pelear por un puesto”, remarcó.

El futbolista multicampeón del fútbol mexicano aseguró que sólo pide una oportunidad para ganarse la titularidad en el conjunto azteca (Foto: Omar Martinez/ Reuters)

Y es que, en septiembre, el Tata Martino dio a conocer su convocatoria para un “microciclo” de la selección mexicana de fútbol. Hubo sorpresas en la lista de futbolistas y una de ellas fue la ausencia del Chapito Montes.

Un día después, el futbolista de 34 años salió a dar la cara para contar por qué no fue llamado por el seleccionador rosarino. En un video publicado en la cuenta de Twitter de los Esmeraldas, el futbolista de 34 años anunció su retiro del conjunto azteca.

“Yo tomé la decisión de no ir a la selección. La última convocatoria que recibí, hablé con él (Tata Martino) terminando y le dije que mi intención es no ir más”, expresó el jugador de los melenudos en una entrevista con el mismo club.

El mediocentro compartió que regresó de la última convocatoria desmotivado por no recibir los minutos que esperaba. “Se decía que estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club. Entonces uno va con la selección para hacer las cosas bien”, explicó.

Montes renunció a los llamados de Gerardo “Tata” Martino hace unos meses, alegando que no tenía oportunidades (Foto: Henry Romero/ Reuters)

“A veces llamaban a 26 o 27 jugadores y se hacía fútbol, pero yo no entraba entre ellos. Me puse a pensar de que yo no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven”, aseguró el mexicano.

Nadie es indispensable en la selección y mucho menos yo, que he tenido poca o nula participación en este proceso

El camisa 10 de los Panzas Verdes contó que habló con el estratega sudamericano. Le habló de su sentir y aseguró que Martino lo “tomó de una buena manera”. “La verdad es que estoy muy agradecido con él por ir a una Copa Oro, de poder vivir ese gran momento”, recordó.

Ahora, tras ganar el octavo título para León, un nuevo reto para Montes sería volver a defender los colores de su país. Sin embargo, la última palabra es del Tata Martino y habría que esperar que le abra las puertas otra vez al mediocampista esmeralda.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“El fútbol da revanchas muy rápido”: Sebastián Jurado adelantó que Cruz Azul ya no piensa en la eliminación contra Pumas

Robaron casa del operador financiero de Cruz Azul, se llevaron cerca de un millón y medio de pesos

Emotiva carta de Jesús Martínez sobre el octavo título de León: “Dedicado a las familias que han sufrido pérdidas irreparables”

“La tristeza no me la puedo sacar de encima”: el duro mensaje de Andrés Lillini al perder la final de la Liga MX con Pumas