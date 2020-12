Gerardo Martino fue contundente sobre el rendimiento del Chicharito: “Nadie juega porque es el goleador histórico”

Gerardo Martino, seleccionador de México, indicó que la ausencia del delantero jalisciense es parte de un proceso (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Javier “Chicharito” Hernández ha tenido uno de sus peores años como futbolista profesional. A pesar de que llegó al LA Galaxy de Estados Unidos como jugador franquicia, ha quedado a deber en la cancha.

Su mal paso en la Major League Soccer (MLS) también le han quitado oportunidades fuera del club estadounidense. Por bajo despeño ha quedado relegado de las convocatoria de la selección mexicana, a pesar de ser el máximo goleador histórico del conjunto tricolor.

Gerardo Martino, seleccionador de México, indicó que la ausencia del delantero jalisciense es parte de un proceso. Sin embargo, reconoció que sus actuaciones sobre el terreno de juego son parte de la decisión de dejarlo fuera de las convocatorias.

“Hay unos procesos de elección, que pueden estar bien o no, en ese sentido hemos convocado a Jiménez, a Henry y Pulido, independientemente de su momento con el Galaxy que también no le ha ido bien”, comentó el estratega argentino en una entrevista con ESPN.

El sudamericano indicó que los récords que tiene con el Tri no son fundamentales para ser considerado entre los 23 seleccionados. Refirió que, si fuera ese el caso, llamarían a Hugo Sánchez, delantero que brilló en su momento con el Real Madrid.

“Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección, eso no te sostiene o por lo menos un ratito, no te sostiene para siempre o estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no se puede convocar más”, sentenció.

Una temporada para el olvido

El ariete azteca llegó esta temporada a la Galaxia con la dura tarea de suplir al goleador sueco Zlatan Ibrahimovic. Sin embargo, sólo disputó 12 encuentros, donde sumó 758 minutos, y anotó dos tantos.

Al respecto, Hernández, el fichaje estrella de la franquicia, dio la cara en redes sociales por la complicada campaña del equipo. “La institución más grande de la MLS no puede permitirse el no entrar a los playoffs”, comenzó.

“La evaluación de esta temporada es completamente negativa, comenzando desde la autocrítica y sabiendo que no pasé por mi mejor momento futbolístico”, apuntó el delantero en una publicación en su cuenta de Instagram.

Por ello, el máximo anotador histórico de la selección mexicana pidió paciencia a los aficionados del club angelino. “Ahora toca descansar unos días para después empezar a darlo todo para que LA Galaxy vuelva al lugar donde merece estar”, finalizó.

El equipo californiano terminó en el décimo lugar de la Conferencia del Oeste, con 22 puntos, 27 goles anotados y 46 encajados. Esto provocó que en las últimas fechas fuera cesado el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto.

A raíz de la temporada para el olvido, Dennis Te Kloese, directivo del club angelino, defendió las actuaciones del delantero mexicano. “Creo que para cualquier jugador nuevo es un reto cambiar de liga, hasta de continente”, anotó en conferencia de prensa, recordando que el futbolista llegó del Sevilla después de 10 años de carrera en Europa.

Sin embargo, anotó que su apuesta con el ariete azteca está cimentada en el compromiso que ha mostrado. “Lo que me da esperanza y mucho gusto es su compromiso de las últimas semanas, desde estar físicamente de la mejor forma”, apuntó en conferencia de prensa hace unas semanas.

