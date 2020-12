“Vamos a quedar campeones”: Uriel Antuna tiene confianza en que Chivas levante el título al final de la temporada

Uriel Antuna aseguró que las Chivas de Guadalajara están para conseguir el título (Foto: Twitter/ @Chivas)

Tras conseguir su pase a las semifinales, Uriel Antuna aseguró que las Chivas de Guadalajara están para conseguir el título. Señaló que, a pesar de las diferentes bajas en el plantel, los resultados de la temporada se han dado gracias a la gran unión del grupo.

“Todos tenemos la misma idea de juego. Todos pensamos que unidos vamos a quedar campeones. Todos jalamos para el mismo lado, todos trabajamos, todos estamos conscientes de lo que queremos”, comentó en conferencia de prensa este martes.

Sabemos lo que queremos y eso es lo que vamos a pelear, a quedar campeones. Nosotros estamos peleando muy fuerte para quedar campeones

Los que llegan mejor anímicamente a la semifinal son los tapatíos por eliminar al América (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Y es que los que llegan mejor anímicamente a la semifinal son los tapatíos. A pesar de que son los peores calificados de la fase (7°), eliminaron al América, uno de los favoritos al título. Todo esto gracias a las dos grandes actuaciones de Cristian “Chicote” Calderón, quien anotó tres goles en los dos partidos (3-1 fue el marcador global).

Este tipo de resultados, explicó Antuna, llegaron por la unión del cuadro que dirige Víctor Manuel Vucetich. No han permitido que las cuestiones extra cancha, lesiones, la epidemia de COVID-19 y hasta las estadísticas mermen en lo anímico.

“El equipo está muy junto, todos estamos para todos. Independientemente de las complicaciones que hemos tenido, hemos estado siempre juntos, siempre compactos, echándonos para adelante todos”, apuntó.

Este tipo de resultados, explicó Antuna, llegaron por la unión del cuadro que dirige Víctor Manuel Vucetich (Foto: Twitter/ @Chivas)

Quizá ahora tendrán una prueba más grande cuando enfrenten al León, líder del torneo regular y la mejor defensiva del campeonato. Aunque los esmeraldas sufrieron contra Puebla, el peor calificado de toda la Fiesta Grande (12°) en los cuartos de final.

“Sabemos lo que es León, sabemos lo que hizo en la temporada, por algo fue el primero de la fase regular. Pero esta es la Liguilla y todos le pueden ganar a todos. Sabemos de nuestro trabajo, lo que tenemos”, anotó el delantero.

Hay que ganarle a los mejores para quedar campeón. Vamos a intentar imponer nuestro juego en estos dos partidos

Quizá ahora tendrán una prueba más grande cuando enfrenten al León, líder del torneo regular y la mejor defensiva del campeonato (Foto: EFE)

En cuanto a su nivel futbolístico, Uriel reconoció que sus primeras apariciones no fueron las esperadas. Esto porque en el torneo pasado, que fue suspendido definitivamente por la emergencia sanitaria de coronavirus, no anotó un solo gol.

Sin embargo, apuntó que siempre trabaja para mejorar y esto se ha visto reflejado en la cancha, pues ya suma cuatro anotaciones. Aseguró que llegó al equipo tapatío para “poner a Chivas donde merece”.

“Yo vengo haciendo las cosas bien, me siento cada vez mejor. Siempre quiero superarme, no es que esté en mi mejor momento. Me gustan los retos y vamos a intentar ganar ese partido”, finalizó.

Uriel reconoció que sus primeras apariciones con los tapatío no fueron las esperadas, pero apuntó que siempre trabaja para mejorar (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

El partido de ida entre rojiblancos y esmeraldas será este miércoles 2 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Estadio Akron y la transmisión televisiva estará a cargo de la plataforma Chivas TV, así como las cadenas TUDN y TV Azteca.

El partido de vuelta será el sábado 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Ahora el cierre de la llave será en el Estadio León y la transmisión televisiva será por la cadena Fox Sports.

