Todos los goles de la Fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022

Argentina, Brasil, Venezuela y Ecuador salieron victoriosos en la Fecha 4 de las Eliminatorias (AFP-Reuters)

Han transcurrido ya cuatro jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, y empiezan a aparecer indicios de lo que será la competencia por los cuatro boletos de acceso directo y el lugar de repechaje que otorga la Conmebol para la cita mundialista. Brasil se mantiene en la cima con puntaje perfecto, mientras que Argentina sigue en lo alto, y Ecuador y Paraguay se perfilan como las sorpresas en esta competición.

Son 18 jornadas pero en la Fecha 4, que se disputó íntegramente este martes, afloraron algunos resultados que marcan las realidades de las distintas selecciones: Argentina logró un importante triunfo ante Perú en Lima y Brasil derrotó a Uruguay en Montevideo. Por su parte, Ecuador aplastó a Colombia, Paraguay mantuvo su invicto al empatar frente a Bolivia, y Venezuela logró su primera victoria al imponerse a Chile.

ECUADOR 6-1 COLOMBIA

Ecuador vs Colombia

Un partido en Quito que reflejó el momento que vive cada combinado nacional. La Tri sumó su tercera victoria consecutiva y reafirmó su gran presente con una contundente goleada ante una Colombia que solo ganó en el debut pero luego empató y perdió sus dos compromisos restantes. Con goles de Arboleda, Mena, Estrada, Arreaga, Plata y Estupiñán –descontó James Rodríguez, de penal– el equipo de Gustavo Alfaro llegó a nueve puntos y se acomodó en los puestos de privilegio. Por su parte, el conjunto dirigido por Carlos Queiroz acumula dos caídas en fila con nueve goles encajados.

VENEZUELA 2-1 CHILE

Venezuela vs Chile

La Vinotinto de José Peseiro logró cortar su racha negativa de tres caídas en fila y consiguió su primer triunfo en las Eliminatorias al imponerse a La Roja de Reinaldo Rueda en el duelo disputado en Caracas. Con goles de Luis Mago y Salomón Rondón –descontó Arturo Vidal–, el seleccionado venezolano pudo imponerse ante un rival que siempre le robaba los puntos en casa y sumaron tres puntos vitales para no descolgarse de la lucha por los cupos al mundial.

URUGUAY 0-2 BRASIL

Uruguay vs Brasil

La Canarinha no necesitó brillar ni a sus principales figuras –jugó sin Neymar ni Coutinho– para sostener su invicto y afianzarse como líder absoluto de las Eliminatorias. Con goles de Arthur y Richarlison, el elenco dirigido por Tite venció a La Celeste en Montevideo y estiró su racha victoriosa: la Seleção lleva cuatro triunfos al hilo, con 12 goles a favor y solo dos en contra. Además de que no pierde un partido oficial desde su eliminación ante Bélgica en Rusia 2018 y no cae por Eliminatorias desde octubre del 2015, cuando perdió ante Chile en Santiago (2-0) en el ciclo de Dunga.

PARAGUAY 2-2 BOLIVIA

Paraguay vs Bolivia

La Albirroja y la Verde se presentaron en el estadio Defensores del Chaco de Asunción necesitados de un triunfo pero no pasaron del empate. Ángel Romero (de penal) y Alejandro Romero Gamarra marcaron para el cuadro guaraní, mientras que Marcelo Moreno Martins y Boris Cespedes lo hicieron en el elenco del altiplano. Lo positivo para los hombres del argentino Eduardo Toto Berizzo es que siguen sin conocer la derrota en lo que va de su camino al próximo Mundial, aunque han ganado solo un partido. En tanto, el equipo de César Farías sigue último pero logró sumar su primer punto después de tres caídas al hilo.

PERÚ 0-2 ARGENTINA

Argentina vs Peru

La Albiceleste tuvo una gran actuación en Lima y le ganó a Perú con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez. El equipo de Lionel Scaloni regresó al triunfo tras su empate de la jornada pasada y consiguió acomodarse como escolta en la tabla de posiciones por detrás de Brasil. Por su parte, el equipo de Ricardo Gareca –donde hizo su debut el italiano Gianluca Lapadula– registró su tercera caída al hilo, quedando último en la clasificación junto a Bolivia.

