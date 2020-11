Diego Schwartzman, a horas de su estreno en el ATP Finals: del “cruce de sensaciones”, a la “pulseada” con Djokovic

Diego Schwartzman hará su estreno en el ATP Finals (Foto: EFE)

Diego Schwartzman tuvo un crecimiento paulatino con objetivos que fueron variando de acuerdo a su rendimiento y a las metas que alcanzaba. Pero esta semana fue a Londres a buscar su premio mayor, estar entre los mejores 8 jugadores de la temporada, en el torneo de Maestros. Un certamen que recoge sus primeras impresiones y choque de sensaciones a causa, también, de la pandemia. “Es un torneo impresionante, que es una pena que se lo tenga que perder la gente, mi familia y otros que me encantaría que estuviesen acá. Eso me provoca un cruce de sensaciones distintas, lo disfruto, pero noto que le falta algo al torneo”.

Si bien todos los que están allí son grandes campeones a tener en consideración, Djokovic (ganó el título en 5 ocasiones), Zverev (en 2018) y Tsitsipas (2019) son los únicos de los participantes de este año que consiguieron ganar un Masters. Un campeonato tan difícil que Nadal, por diferentes circunstancias, no lo ha podido conseguir aún. El próximo lunes, contra Novak, será el turno de tener su bautismo oficialmente.

A modo de celebración de los 50 años de disputa de este certamen, los dos grupos en que se dividen los jugadores llevan los nombres de la primera y la última sede del torneo: Tokio 1970 y Londres 2020. Cualquiera de los dos es extremadamente intenso, pero si Diego pudiera haberlos elegido, habría optado por otros compañeros de zona, como le respondió previo al sorteo a Infobae. “Si tuviera la posibilidad de escoger, prefiero aquellos tenistas que juegan como yo, que les gusta más el polvo de ladrillo y no tanto carpeta. Por eso, preferiría el grupo de Nadal antes que el de Djokovic, elegiría a Dominic (Thiem) y a… Tsitsipas”, se esmeraba Peque en elegir. El destino y el sorteo se complotaron para que todo saliera de acuerdo al pedido de Schwartzman, pero en favor del ruso Andrey Rublev. El bolillero unió a esos cuatro nombres en el Grupo denominado Londres 2020, mientras que el argentino quedó ligado a la zona de “los que te cagan a saques”, según su propia apreciación.

“Mis amigos me hicieron muchas bromas, porque salió todo al revés. Igual, todos son grandísimos jugadores. Yo prefería jugar con los que tienen mejores resultados en polvo de ladrillo, con la esperanza de que les moleste la superficie, porque Medvedev o Zverev te cagan a saques y Djokovic es durísimo en esta superficie. La diferencia es que los de mi grupo vienen sacando muy bien y voy a tener que arreglármelas para tener buenos días con mi devolución”.

Los tiempos han cambiado y hoy los jugadores se adaptan bastante bien a cualquier superficie, “como hablábamos con Juan (Chela), antes, estaban muy marcados los jugadores que eran favoritos en determinadas superficies, ahora la mayoría juega bien en todos lados. Por ejemplo, hace unos años no nos hubiéramos imaginado que Thiem iba a hacer final de Australia o a ganar Indian Wells y el US Open, porque lo pensábamos sólo como el rey del polvo”.

El sorteo quiso que su debut sea ante el N°1 del mundo, por lo que a los nervios del estreno hay que agregarle el tener enfrente a Novak Djokovic. “En el primer partido siempre hay nervios, más allá de que uno conozca el torneo. Algunos corren con la ventaja de haber jugado varias veces acá y conocen cómo son las pelotas y las condiciones, pero para mí es todo nuevo. Pero esos nervios existen y, a veces, afectan para bien y otras para mal”, reconoce Peque.

Entre uno y otro trago de mate amargo, “nunca tomé dulce”, asegura, confiesa que para intentar ganarle a cualquiera tiene que jugar al ciento por ciento, “aunque lo esencial es permanecer prolijo y haciendo bien las cosas, que es lo que me ha pasado con Zverev o Medvedev. Otra cosa son Nadal o Djokovic. Contra algunos podés tener altibajos y darte ese margen de no estar a full todo el tiempo y poder ser competitivo, pero con ellos no. Si no entrás al 100 x 100, es como una pulseada que te la ganan rápido”.

Cuando Schwartzman regrese a la Argentina van a haber pasado cuatro meses, desde que salió de su casa a estas primeras experiencias de torneos en pandemia en Estados Unidos. En zonas de riesgo, inmersos en burbujas, testeos y confinamientos, con el riesgo de contagio y de quedar fuera de la competencia, demasiado para la mentalidad de un deportista.

— ¿Se puede sobrellevar, en 2021, una temporada de iguales características que las que están teniendo ahora?, quiso saber Infobae.

— Yo creo que ningún deporte puede sostener esto durante mucho tiempo, es una cuestión lógica. Más allá de los derechos de televisión y de cosas que no son presenciales, está claro que el mundo no soporta el corte de todo lo que hace al día a día. Nosotros pudimos jugar, con recortes en lo económico, desde acceso con acompañantes, protocolos y barbijos. Yo creo que ni mental ni económicamente es sustentable.

Por eso, la mira está puesta en la aparición de una vacuna que aliviane la actualidad. “Todos los días aparecen noticias de vacunas y de que en 3 o 6 meses, dicen, van a estar disponibles”, se ilusiona Diego con la idea. Esto lo lleva a suponer que para mediados o fines de 2021 “se va a ir regresando a la normalidad”, pero también a tener una mirada muy criteriosa sobre la realidad: “Como siempre digo, nosotros estamos jugando al tenis con altibajos o problemas estructurales, pero hay gente que la está pasando mal de verdad. Nosotros estamos acá, haciendo lo que queremos, nadie nos obliga, pero mucho tiempo más va a ser difícil”.





Otro tema que lo preocupa, teniendo en cuenta su propia historia, es que los más chicos puedan tener su oportunidad en Argentina. La pandemia y la economía han causado demasiados inconvenientes en aquellos que intentan seguir el mismo camino que Diego, por eso cree que “es fundamental que todos aquellos que podamos, ayudemos a los chicos ad honorem. Después, tenemos que tratar de convencer a algunas empresas para que generen torneos y eso ayude a aumentar la base de la pirámide. Una vez que se logra eso, se pueden encontrar los caminos”, enfatiza Schwartzman. Y éste parece ser el punto de coincidencia con la actual dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis, con la que dice estar muy de acuerdo. “Son casi todos jugadores de ‘La Legión’, que se metieron a laburar sin cobrar un peso y todos los días le ponen horas de esfuerzo para ver cómo tratar de sacar esto adelante. Según veo, de a poco, empiezan a encontrar el camino. Eso puede ser algo bueno en el futuro, pero no se puede sostener en el tiempo si no se encuentran esos apoyos externos”.

Diego Schwartzman ha crecido no sólo en el ranking, ha conseguido una madurez tenística y mental que le permite expresar sus propios pensamientos que, compartidos o no, gozan del sustento de su experiencia y son los recuerdos de sus comienzos los que le permiten tener los pies en la tierra. “Cuando empecé en lo único que pensaba era en cómo solucionar el presupuesto para poder viajar o pagarle a un entrenador. Mi problema era el económico. Así que ni pensaba en la posibilidad de jugar un Masters”, lo dice con mucha sinceridad.

Supo abrir paréntesis y terminar rodeado por quien él se sintió más cómodo y con quienes siente que cada año le fueron encontrando la manera de hacerlo crecer y de que no me estanque. Esta responsabilidad es de aquellos que lo acompañan, con quienes, además, comparte muchos momentos de distracción, “para no estar todo el tiempo con la cabeza en el tenis”. “Después de cenar solemos jugar a las cartas, pero ahora, con las Eliminatorias para el Mundial de fútbol, nos prendimos a ver cualquiera de los partidos”, cuenta parte de la intimidad Peque, quien también se confiesa consumidor de las series on demand. “Ahora, cuando me estoy atendiendo con mi fisio estamos viendo ‘Gambito de dama’. Somos un grupo que busca entretenerse y nos divertimos mucho.”

Asegura que le respeta el lugar a cada uno en la foto del Masters, pero que se abrirá lugar a los codazos, “como en los córners”, para conseguir el suyo.

Se acerca el momento del debut, comienza a sentirse la ansiedad del primer partido, de cómo va a jugarlo, pero en medio de todo eso, Peque se atreve a fantasear. “Como soñar, sueño con jugar la final. Va a ser importante ganar el primer partido. Primero, hay que ganar un partido del grupo y, a partir de ahí, buscar la semifinal”, especula y analiza.

Diego Schwartzman regresará a la Argentina después de pasar una cuarta parte del año fuera del país, buscando trabajar en lo suyo y terminó recibiéndose de Maestro.

