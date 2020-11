“No pasé por mi mejor momento”: Chicharito Hernández se sinceró en redes sociales por su mala temporada en el LA Galaxy

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández dio la cara en redes sociales por la complicada campaña del equipo (Foto: Kelvin Kuo/ USA TODAY Sports)

Este domingo, el LA Galaxy concretó un torneo desastroso en la Major League Soccer (MLS) con la goleada sufrida ante Vancouver Whitecaps (3-0). Con este resultado terminó la temporada para el club de Los Ángeles, California, donde no pudieron acceder a los Playoffs.

Al respecto, el mexicano Javier “Chicharito” Hernández, el fichaje estrella de la franquicia, dio la cara en redes sociales por la complicada campaña del equipo. “La institución más grande de la MLS no puede permitirse el no entrar a los playoffs”, comenzó.

“La evaluación de esta temporada es completamente negativa, comenzando desde la autocrítica y sabiendo que no pasé por mi mejor momento futbolístico”, apuntó el delantero en una publicación en su cuenta de Instagram.

Y es que el ariete azteca llegó esta temporada a la Galaxia con la dura tarea de suplir al goleador sueco Zlatan Ibrahimovic. Sin embargo, sólo disputó 12 encuentros, donde sumó 758 minutos y anotó dos tantos.

El ariete azteca sólo disputó 12 encuentros, donde sumó 758 minutos y anotó dos tantos (Foto: Kelvin Kuo/ USA TODAY Sports)

Por ello, el máximo anotador histórico de la selección mexicana pidió paciencia a los aficionados del club angelino. “Ahora toca descansar unos días para después empezar a darlo todo para que LA Galaxy vuelva al lugar donde merece estar”, finalizó.

Vale recordar que el equipo californiano terminó en el décimo lugar de la Conferencia del Oeste con 22 puntos, 27 goles anotados y 46 encajados. Esto provocó que en las últimas fechas fuera cesado el técnico argentino, Guillermo Barros Schelotto.

Esta no es la primera vez que el romperedes tapatío reconoce la mala campaña que ha tenido. Hace unas semanas, tras la eliminación del Galaxy por el empate (1-1) ante el Seattle Sounders, pidió disculpas a la afición.

“Quiero decir lo siento a todos mis aficionados y los aficionados del Galaxy, la mejor institución del país. Fue una mala temporada para mí, pero quería mostrar en estos últimos partidos lo que puedo dar”, dijo el delantero al término del encuentro.

El equipo californiano terminó en el décimo lugar de la Conferencia del Oeste con 22 puntos, 27 goles anotados y 46 encajados (Foto: Gary A. Vasquez/ USA TODAY Sports)

A su vez, indicó que este año no fue el esperado, por diferentes factores como las lesiones que lo alejaron de las canchas en el transcurso del torneo. Aseguró que está trabajando para revertir su situación personal y la del equipo.

“Este año ha sido completamente negativo para mí, he tenido muchos factores que me han perjudicado (...) Pero estoy tomando decisiones en mi vida para sacar lo mejor de mí”, afirmó el jugador de 32 años.

Por último, anotó que todos deben ser autocríticos con su actuar en la temporada para buscar el título la próxima campaña. “Seremos autocríticos, tomaremos responsabilidad para comenzar la próxima temporada queriendo ser campeones”, sentenció.

Dennis te Kloese adelantó que el futuro del oriundo de Guadalajara está en Los Ángeles (Foto: Gary A. Vasquez/ USA TODAY Sports)

Hasta la directiva angelina ha reconocido que no ha sido una buena temporada del equipo. “El club no ha dado lo que merecen los aficionados. No hay pretextos. En el caso de Javier, en las últimas semanas ha trabajado bien y su futuro promete”, señaló Dennis te Kloese en una entrevista con W Deportes.

Adelantó que el futuro del oriundo de Guadalajara está en Los Ángeles. Rechazó las versiones periodísticas que ubican al futbolista fuera de la plantilla del Galaxy para la siguiente temporada.

“No sé de dónde sacan eso de venderlo. Este año ha sido complicado para todos, pero estamos tirando para adelante, hemos visto una mejoría y vamos a respaldar esta idea. Es un reto hacerlo rendir”, comentó.

