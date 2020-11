New York City FC reporta conductas "inaceptables" tras investigación sobre Villa y otros futbolistas

El New York City FC de la MLS dijo este viernes que constató comportamientos "inaceptables" en su investigación sobre las acusaciones de acoso sexual de una extrabajadora contra algunos futbolistas, incluido el exdelantero español David Villa, quien niega los señalamientos.

"Las alegaciones hechas durante el curso de la investigación fueron que un pequeño número de jugadores y personal no actuó de acuerdo con las normas del Club en sus interacciones con la trabajadora y con otros miembros del personal del Club", dijo el New York City FC (NYCFC) en un comunicado en el que no menciona directamente a Villa ni a ningún otro futbolista.

"Este comportamiento incluía contacto físico innecesario, burlas y comentarios sobre la ropa y la apariencia. El Club encontró que este comportamiento era inapropiado e inaceptable", subrayó el equipo de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

"Aunque casi todas las personas referidas en las acusaciones ya no están involucradas con el Club, el NYCFC ha tomado medidas correctivas con respecto al único empleado que queda", señaló el equipo, sin dar detalles sobre la sanción.

La franquicia abrió la investigación el pasado julio después de que la trabajadora denunciara en redes sociales haber sufrido un entorno laboral hostil y acoso sexual por miembros del club, incluido David Villa, quien militó en el NYCFC entre 2014 y 2018.

Un vocero de Villa, quien negó estas acusaciones desde el principio, dijo este viernes a la AFP que el exjugador "se ha tomado este tema muy en serio y ha colaborado totalmente con la investigación del club".

"Como ya dijo desde el principio, las acusaciones que se hicieron son totalmente falsas", subrayó el portavoz del ex ariete del FC Barcelona y de la selección española ganadora del Mundial de Sudáfrica-2010.

- Villa niega las acusaciones -

Las acusaciones fueron realizadas en julio por la ex empleada del NYCFC a través de su cuenta de Twitter, en la que se identifica como "Skyler B".

"El acoso que sufrí en el NYCFC fue tan malo que ahora la idea de los deportes profesionales me aterroriza (...) Lo que me hicieron arruinó mis sueños", escribió en uno de los mensajes, en los que señalaba directamente al exjugador español.

Villa "nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasé un día sin que me agarrara o me acosara verbalmente", afirmó la denunciante, que dijo haber guardado silencio hasta entonces "porque sé lo mucho que es querido y es difícil enfrentar a un ícono como este".

Fuentes no identificadas dijeron a ESPN que la investigación determinó que Villa tocó a la mujer de una manera "inapropiada" que hizo que ésta "se sintiera incómoda".

En julio, el exjugador negó las acusaciones y dijo que nunca había escuchado esos reclamos antes. "El acoso es un problema grave para muchas personas. Usarlo como excusa para hacer falsas acusaciones deshonra a las personas que lo sufren", afirmó en un comunicado.

El español, de 38 años, se unió al NYCFC en la temporada de debut de esta franquicia en la MLS en 2015 y logró el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga un año después.

Villa, de 38 años, se retiró en 2019 en las filas del Vissel Kobe japonés pero sigue vinculado con la ciudad de Nueva York ya que es uno de los fundadores del equipo local Queensboro City, que se unirá en 2022 a la liga USL Championship.

La investigación, que fue encargada a una firma externa, recopiló entrevistas con unas 40 personas, de las cuales más de la mitad fueron mujeres, según ESPN.

El NYCFC dijo que comenzó a aplicar "una serie de cambios dentro de la organización destinados a garantizar que ese comportamiento no se produzca en el futuro".

Entre esas medidas se encuentra la mejora de los procesos de denuncia de víctimas de conductas indebidas, una mejor capacitación sobre el acoso en el lugar de trabajo y la constitución de protocolos claros para este tipo de investigaciones, describió.

