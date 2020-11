El drama de una ex campeona de Wimbledon: cambió el tenis por el modelaje y recibe críticas constantes en sus redes sociales

Sofya Zhuk fue campeona de Wimbledon junior en 2015, pero dejó el tenis por varias lesiones (Foto: @sofya_zhuk)

La joven rusa Sofya Zhuk, quien se consagró campeona de Wimbledon Junior en 2015 con tan solo 15 años, aseguró que la está pasando mal después de recibir constantes muestras de agresividad en sus redes sociales a raíz del cambio de profesión por el que decidió apostar.

La oriunda de Moscú había demostrado buenas performances durante su carrera en el mundo del tenis, sin embargo, una lesión la obligó a poner una pausa en el deporte. Desde ese momento se lanzó su nueva faceta: es modelo y comparte sus campañas en su cuenta oficial de Instagram.

Zhuk, que cuenta con más de 60 mil seguidores en su perfil, estalló después de publicar una foto en topless, la cual recibió cientos de comentarios negativos.

La rusa se mostró molesta al recibir críticas por su cambio de profesión -@sofya_zhuk

“No entendí cuál era el problema. Publiqué una foto ¿y qué? Cuando comparto algo, no intento enviar ningún mensaje. Solo estoy publicando una foto que me gusta. Pero cuando compartí esa foto recibí una avalancha de mensajes. Normalmente no me preocuparía por ellos, pero esta vez fueron muy agresivos”, consideró la rusa en una entrevista con el portal “RT”.

“Creo que la gente simplemente no puede aceptar que me he encontrado fuera del tenis, que puedo vivir feliz sin deporte y sin hundirme en la depresión”, remarcó la joven que en su momento fue comparada con su compatriota Maria Sharapova.

Zhuk también explicó que fue una lesión crónica en la espalda la causante de su salida del mundo deportivo: “He tenido graves lesiones en los últimos años y he decidido dar a mi cuerpo un par de años de descanso. Incluso antes de Junior Wimbledon, mi espalda estaba tan mal que ningún médico quería ni siquiera ayudarme”.

“Mi cuerpo no absorbe bien las proteínas y los discos de mi columna están por todos lados. Me he hecho resonancias magnéticas que muestran que la firmeza de mi columna es el equivalente a una persona de 50 o 60 años”, agregó.

Zhuk cambió el tenis por el modelaje y así lo demuestra en Instagram @sofya_zhuk

Junto a la única foto como tenista que aparece en su red social, la rusa reveló "lo que sucede con los tenistas detrás de las escenas de lo que ves en la televisión”.

“Realmente no es tan colorido y divertido hasta que alcanzas el top 60-70 WTA. Todavía no estás ganando tanto dinero porque tienes que cubrir los gastos de viaje, autocares, hoteles y manutención. Además de eso, básicamente nunca estás en casa y siempre vives en hoteles”, explicó.

“Si estás fuera del top 100 tienes que jugar qualys en casi todos los torneos de la WTA, lo cual está lejos de cómo te tratan cuando estás jugando en Main Draw que es triste”, remarcó. Y agregó: “A menudo, la gente se olvida de los jugadores que juegan en la ITF para pasar a la WTA. Es muy triste ver lo que mucha gente tuvo que luchar para que los jugadores de la ITF obtuvieran ayuda financiera de la ITF durante el COVID-19”.

Finalmente, afirmó: “Entrenamos a diario durante horas y horas en el clima más caluroso que existe solo para poder competir al más alto nivel cuando nos ve en la televisión, pero nunca se ve lo que realmente sucede detrás de la televisión como vivir de analgésicos”.

Zhuk alcanzó el puesto 116 en el ránking en 2018 @sofya_zhuk

Sofya Zhuk, que supo escalar hasta el puesto 116 en diciembre del 2018, posee un récord de 123 victorias y 66 derrotas en duelos individuales y acumuló una ganancia de 400 mil dólares. Su última participación dentro del circuito WTA fue cuando disputó la primera ronda de clasificación en Wimbledon 2019, en la que fue derrotada por Varvara Lepchenko en tres sets.

En aquel título Junior de Londres en 2015, la rusa no fue cabeza de serie y perdió sólo un set a lo largo del torneo. En la final se impuso a Anna Bilinkova por 7-5 y 6-4.

A pesar de estar vinculada al mundo del modelaje, la rusa aseguró: “Me gusta la idea de trabajar en torno al tenis, poder ayudar a los jugadores con la experiencia que adquirí al estar adentro. Siento que puedo relacionarme con los jugadores en un nivel diferente, algo que viene de cuando has estado en la gira en lugar de ser algo así como un extraño”.

