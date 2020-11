“A mi nadie me calla”: André-Pierre Gignac se enfrascó en discusión con David Faitelson tras el empate de Tigres contra Atlas

André-Pierre Gignac aseguró el silbante Jorge Isaac Rojas se equivocó en el gol anulado (Foto: EFE)

El francés André-Pierre Gignac sigue dando de qué hablar tras la polémica decisión arbitral en el partido de este sábado entre Tigres y Atlas. Ahora le contestó al analista deportivo, David Faitelson, en Twitter.

Todo empezó el mismo sábado, cuando la estrella europea comentó sobre el gol que le anuló el silbante Jorge Isaac Rojas. “No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar”, comenzó.

“Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. Por qué no revisaron el Var? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite! @LigaBBVAMX @CArbitrosMX Pónganse las pilas (nosotros también)”, completó.

Su publicación no pasó desapercibida. Miles usuarios le contestaron al ariete galo dando su apoyo o recriminado su actuación en el encuentro, logrando más de 1,000 comentarios, 12,000 Me Gusta, así como 1,400 retuits y 584 con comentarios.

André-Pierre Gignac comentó sobre el gol que le anuló el silbante Jorge Isaac Roja (Foto: Twitter/ @10APG)

Uno de los más destacados fue el de David Faitelson, quien exhortó al goleador de los felinos guardar silencio. Apuntó que su nivel o el de la institución regiomontana no están para rebajar su nivel con ataques a los árbitros.

“Gignac: mejor quedarse callados. No le pudieron ganar en casa a un equipo que juega en la Liga MX, pero que en realidad ‘pertenece’ a la Liga de Expansión. Quejarse del árbitro o del VAR no está al nivel de tu gran capacidad profesional ni tampoco del club que representas”, escribió el comunicador.

Sin embargo, Gignac no lo tomó de buena manera y le pidió al periodista mexicano no opinar sobre el tema. “A mi nadie me calla...si quiero sacar lo que tengo adentro en las tripas lo voy hacer una y mil veces!!”, expresó.

Este no fue el único comentario que respondió el romperedes. El conductor y columnista, Héktor Monkampeón De Todo, también dio su opinión de las palabras del francés, quien fue más tenaz que su compañero de profesión.

André-Pierre Gignac le respondió a David Faitelson tras el empate de Tigres contra Atlas (Foto: Twitter/ @10APG)

“Vergüenza te deberías de dar estar reclamando después de todo el blindaje que la Federación Mexicana de Fútbol te da a ti y a Tigres en partidos de temporada regular e incluso en las finales de la Liga MX. Por esto y más, siempre serás #ElBecerroDeOro”, comentó.

El máximo anotador en la historia de Tigres fue menos complaciente y le aseguró que no tomaba en cuenta su opinión. “Me vale 10.12 kilogramos de queso lo que pienses, lo que digas y escribas!”, sentenció el futbolista.

Y es que el gol anulado por Isaac Rojas hubiera significado la victoria para los universitarios, quienes ganaban el encuentro por la mínima a minutos de terminar el encuentro. Sin embargo, el nazareno marcó un dudoso fuera de juego, lo que ha dividido la conversación sobre el sentido en que debía haberse marcado la jugada.

Los Tigres, en el repechaje, se enfrentarán contra los Diablos Rojos de Toluca, quienes los vencieron 3-2 en la temporada regular (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Al final, los rojinegros lograron empatar 1-1 con un gol de último minuto del argentino Germán Conti. Con este resultado, los felinos perdieron su oportunidad de buscar uno de los cuatro boletos directos a la Liguilla, quedando relegados al repechaje.

A su vez, el tanto que fue cancelado no le permitió al André-Pierre buscar el campeonato de goleo. El europeo se quedó a un gol del uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez, delantero de Cruz Azul que marcó 12 dianas en la temporada.

Los dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti se quedaron en la sexta posición de la tabla general. En el repechaje se enfrentarán contra los Diablos Rojos de Toluca, quienes vencieron 3-2 a los felinos en la temporada regular.

