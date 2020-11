“Es una cuestión de inteligencia”: Tata Martino indicó que las indisciplinas en Chivas son exclusivamente culpa de los jugadores

Los escándalos en las Chivas de Guadalajara siguen dando de qué hablar. Ahora fue el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino, quien opinó sobre la separación del club de los jugadores mexicanos Dieter Villalpando, Eduardo López, José Juan Vázquez y Alexis Peña.

Para el estratega argentino todo tiene que ver con la inteligencia que tenga cada futbolista, sobre todo en una época de sobreexposición pública por las redes sociales. Así lo dijo este jueves en entrevista para la cadena Telemundo:

Entiendo que hay un periodo de adaptación de gente madura que tiene que hacerles ver donde están jugando, la magnitud de la exposición pública que tienen y después es una cuestión de inteligencia, de lo que corresponde y no corresponde para un jugador profesional en una época donde las redes sociales tienen una incidencia muy importante

En este sentido, señaló que un deportista moderno debe combinar su talento con un comportamiento ético dentro y fuera de la cancha para sobresalir en una institución importante como Chivas.

Por ello, ‘Tata’ insistió en que las indisciplinas son exclusivamente culpa de los jugadores y no del club, la directiva o el entrenador.

Esto es una cuestión de aprendizaje, no todos los chicos, por ejemplo, reconocen desde el inicio lo que representa jugar en el Barcelona, Real Madrid, Manchester United y hoy sí tienen que saber que tienen una alta exposición. A eso hay que acostumbrarse, con eso hay que convivir

Señaló que los futbolistas que ascienden de fuerzas inferiores tienen un mayor conocimiento más grande de los valores del club y de la situación que va a vivir en Primera División, a diferencia de los que llegan de otros equipos a una edad joven.

Además, el técnico del Tricolor apuntó que por su identidad, Guadalajara debería ser la base de la selección de México.

Destacó el caso de elementos como Uriel Antuna, Cristian Calderón, Jesús Angulo, José Juan Macías, Alexis Vega, Gilberto Sepúlveda y Fernando Beltrán, quienes a pesar de su juventud han sido convocados por él, aunque confesó que “todavía le falta recorrido y consolidación en Primera División”.

Los partidos frente a Corea del Sur y Japón

Por otra parte, el ex técnico del Barcelona habló sobre los próximos rivales del Tri: Corea del Sur y Japón, con quienes se medirá a mediados de noviembre en territorio austriaco.

El “Tata” aseguró al mismo medio que enfrentarse a selecciones de mayor jerarquía y fuera de México, te preparan para poder corregir de mejor manera.

Es trascendental los rivales que estamos teniendo, tenemos que reconocer una relación compleja que no habíamos vivido antes (...) Empezar a convivir con esas situaciones te prepara para ver donde tenemos que corregir (...) no solamente en cuanto a las cualidades de los rivales, si no, también el hecho de poder jugar en Europa en un terreno menos propicio para nosotros