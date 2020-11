“Hay un límite”: así reaccionó Gignac tras quedar en repechaje y sin título de anotaciones por un gol anulado (Foto: EFE/ Miguel Sierra)

André-Pierre Gignac, delantero francés de los Tigres, fue uno de los integrantes del equipo que externó sus quejas al arbitraje por la anulación de un gol en que supuestamente habría estado en fuera de lugar al momento del toque del balón.

La principal molestia del futbolista del representativo de la UANL habría sido que, de haberse revisado dicha infracción, hubiese logrado su tercer título de goleo en el fútbol mexicano, por la mayor cantidad de goles anotados en la campaña regular.

“¿Por qué no revisaron el VAR?”, se quejó Gignac en la red social Twitter el sábado tras el partido en el que su equipo empató 1-1 con el Atlas por la decimoséptima y última jornada del torneo Guard1anes-2020.

Al minuto 92, tiempo agregado, Gignac marcó un gol de cabeza que fue invalidado por un fuera de lugar que apreció el cuerpo arbitral que después pasó por alto la revisión en video. En ese momento, los Tigres ganaban 1-0, pero dos minutos después el Atlas les arrancó el empate y con ello los envió a la repesca.

El francés habría empatado el récord del europeo con más goles en la liga mexicana de futbol (Foto: EFE/ Miguel Sierra)

“Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla”, lamentó Gignac. “No tengo la costumbre de quejarme en las redes, ¡pero hay un límite! Comisión de Árbitros, pónganse las pilas”, añadió.

De haber contado ese gol, los Tigres no sólo habrían clasificado directamente a la liguilla, también el francés habría logrado su tercer título de goleo en el fútbol azteca; antes los conquistó en los torneos Clausura-2016 y Apertura-2018.

El francés llegó a este partido ubicado en el segundo lugar de la tabla de goleo individual con 11 anotaciones, una menos que el uruguayo Jonathan Rodríguez de Cruz Azul, quien se quedó en 12 goles al no marcar en su partido ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, de haberse validado dicha anotación, Gignac habría empatado el récord del futbolista europeo con más goles en la liga mexicana que por el momento aún pertenece al español Isidro Lángara con 124 desde 1946; el francés está en el límite con un total de 123.

El francés llegó a este partido ubicado en el segundo lugar de la tabla de goleo individual con 11 anotaciones (Foto: Twitter @TigresOficial)

Por su parte, el director técnico del conjunto representativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aseguró que no le gusta hablar del arbitraje, pero se notó inevitablemente molesto por la anulación del gol y por haber sido mandado a repesca.

Ricado Ferretti aclaró que aunque no entiende las reglas del VAR, conoce que “en un gol, en un penalti, se revisa y el segundo gol es legítimo, y lo que se espera por lo menos es una revisión del árbitro o el VAR”.

“Hoy cometen una equivocación muy grande. Nos mandan a repechaje y le quitan un título de goleo a un jugador”, dijo en conferencia de prensa, de acuerdo con El Universal Deportes.

Además, aseguró que los árbitros “quisieron equivocarse”, pues no respetaron dicho principio de calificar cada una de las jugadas de relevancia en el partido, “¿Por qué carajo hoy no lo hicieron?”, reclamó.

“No lo estoy entendiendo. Hoy sí me molesta, me irrita, me encabrona que no lo hayan hecho. Así de plano se los digo. Nos afectó en el marcador, en la calificación de una liguilla. Al señor Brizio le digo, somos seres humanos y nos equivocamos, pero hoy se equivocaron y quisieron equivocarse y esto no se vale”, dijo el director técnico, informó el reportero Édgar Luna Cruz.

*Con información de AFP.

