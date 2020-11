André-Pierre Gignac cantó al ritmo de la Banda MS mientras se comía un chile

(Video: Twitter/DanielAguilar93)

Si hay un futbolista extranjero que ha demostrado su amor por México, es André-Pierre Gignac. Y es que el delantero francés de los Tigres de la UANL se ha involucrado tanto con la cultura del país, que ha optado por dominar el idioma español y hasta aguantar el sabor picante.

Así lo demostró el ex Olympique de Marsella durante un directo de Instagram con la Influencer Jimena Longoria, quien retó al “Bomboro” a comer un chile y cantar en español.

Como siempre, Gignac aceptó con buen sentido del humor y para ello eligió “Solo con Verte”, una de las canciones más populares de la Banda sinaloense MS; sin embargo, al morder el chile se le dificultó un poco el inicio, pues se “enchiló”:

“Chinga, chinga (...) No manches, no se puede ”, mencionó mientras jalaba aire, haciendo expresiones faciales graciosas, que hicieron reír a la influencer.

La entrevista duró cerca de 48 minutos (Captura de pantalla: Instagram)

Finalmente pudo cantar una estrofa en perfecto español: “Me gusta escuchar cuando me hablas/Cuando tu sonrisa ilumina tu cara/Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besaaar/Porque la verdad es que me tienes tan enamoradoo”

Cabe mencionar que tras cinco años de llegar a suelo regiomontano, es que el atacante auriazul está cerca de terminar su trámite de naturalización.

En este sentido, confesó que quiere seguir dejando su legado aquí en territorio mexicano, pues aseguró que no está en planes regresar a Francia.

La verdad es que lo he dicho en varias ocasiones, no tengo planes de regresar a Francia, (Poder ser DT) es la idea poder ayudar con mi experiencia, trabajar en el club, pasar los títulos para ser entrenador o directivo, es algo que me gustaría pero ahorita no tengo planes de regresar a Francia

El francés ha marcado 136 goles y ganado cuatro títulos de liga con Tigres (Foto: EFE)

También la influencer lo cuestionó sobre su actual momento en los Tigres, pues el goleador ha conseguido prácticamente todo en su estancia en México y señaló que si algo quiere es terminar su carrera con un nivel alto y no siendo banca.

Es que justamente yo no tengo objetivos así. Yo vivo al día, de verdad. Es partido tras partido y así pienso. Yo creo que me han salido las cosas porque pienso así, es mi forma de fue de ser, mi idea es retirarme bien, no me quiero retirar teniendo un nivel bajo o siendo banca, no poder avanzar en la cancha, estar lento, yo no quiero eso

André ha disputado 229 partidos con los Tigres en la Liga MX, en los cuales ha marcado 136 goles (siendo el máximo goleador en su historia) y dado 31 asistencias. Además, de 2015 a la fecha, ha sido conseguido cuatro títulos de liga, al mando del técnico brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti.

(Foto: Instagram/10apg)

Actualmente, el club universitario se ubica en la sexta posición de la tabla general, con 27 puntos, manteniéndose en zona de repechaje de la fase final del torneo.

Este sábado a las 19:00 horas buscaran su clasificación directa ante los Rojineros del Atlas, en la última jornada del Apertura 2020.

