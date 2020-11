“Simplemente no lo hagas”: el mensaje del Tiba Sepúlveda a sus compañeros de Chivas envueltos en escándalo de abuso sexual

Las Chivas de Guadalajara tuvieron una semana complicada, en donde resalta la acusación contra Dieter Villalpando por abuso sexual (Foto: Twitter/ @Chivas)

Las Chivas de Guadalajara tuvieron una semana complicada, en donde resalta la acusación contra Dieter Villalpando por abuso sexual. Sobre ésta y otras indisciplinas, Gilberto “Tiba” Sepúlveda opinó que es mejor evitar realizar acciones que puedan traer consecuencias adversas.

“Si estás viendo lo que realmente pasa y cómo debes de mantenerte, creo que simplemente no lo hagas. Si la situación que estás por hacer te va a traer consecuencias, la respuesta es muy clara: simplemente no lo hagas”, comentó el joven defensor de 21 años en conferencia de prensa.

Y es que, además del proceso legal que afronta Villalpando, tres futbolistas más fueron separados del equipo presuntamente por asistir a la fiesta donde sucedieron los hechos. Uno de ellos es José Juan “Gallito” Vázquez, mediocampista de experiencia y que el zaguero lamentó que se encuentre en una posición complicada.

“Yo creo que ver en situaciones así a compañeros consolidados y con gran recorrido es doloroso. No quisiera que le pasara a nadie, porque es una situación complicada”, expresó el sinaloense, quien se ha afianzado a la titularidad en el equipo.

El Tiba reiteró que no es agradable que sus compañeros no estén en la cancha por estos problemas. Sin embargo, adelantó que sus ausencias no serán en vano, pues hay otros futbolistas que buscan el lugar que dejaron vacante.

“Claro que te merma cuando no hay jugadores en la cancha, pero nosotros lo tenemos muy claro. Para algunos son oportunidades y como jugador debes esperar ese tipo de oportunidades”, explicó el originario de Guasave.

Apuntó que estas situaciones deben de servir para que los más jóvenes aprendan de los errores ajenos. “Termina siendo una enseñanza para los jóvenes. Son situaciones que te merman en tu carrera y hay que tener claro qué es lo que uno quiere en este medio futbolístico”, anotó.

A su vez, advirtió que en esta ocasión no podrán abogar ante la directiva rojiblanca para que estos cuatro jugadores regresen a los entrenamientos, como en la indisciplina de Alexis Vega y Uriel Antuna hace unos meses. “Uno como jugador siempre va a tratar de estar con el jugador, pero hay situaciones que no dependen de ti y está en manos de la directiva”, sentenció el central.

“Yo me veo en el campeonato”

En otros temas, el zaguero aseguró que el Rebaño Sagrado estará peleando el título. Aunque reconoció que su último partido de Liga y el de repechaje serán complicados, adelantó que están para competir con cualquiera.

“Yo me veo con el campeonato. Pasando a zona de Liguilla es otro ritmo de juego; ahí no puedes regalar absolutamente nada y creo que los doce que estén en la siguiente fase del campeonato tienen la oportunidad de quedar campeones”, aseveró.

Sobre los errores defensivos, Sepúlveda acotó que ya están trabajando en ello, en especial porque les quitaron la oportunidad de ganarle a los Pumas (2-2). “El resultado me dejó un poco molesto. Uno siempre quiere ganar, era un buen parámetro para sumar de a tres (puntos), pero hay que destacar cómo se vio el equipo”, declaró.

“Durante todos estos partidos que queden, cualquier prueba va a ser muy complicada. Ningún equipo es fácil y a cada uno de ellos hay que ponerle la mayor atención que puedas”, agregó el también seleccionado nacional.

Por último, el Tiba aseguró que el equipo está mentalizado en encarar su partido contra Monterrey y apenas después pensar en la repesca. “El ánimo sigue de la misma manera. Nosotros lo tenemos muy claro. De ahora en adelante son partidos de liguilla, porque van a ser igual de intensos como el de Pumas”, finalizó.

