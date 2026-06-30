Colombia

Joven aseguró haber sido víctima de acoso en una reconocida cadena de restaurantes: un hombre la habría grabado por debajo de la falda

La afectada compartió un video en el que expone al presunto acosador y le pide que borre las imágenes de su celular y evite que ella lo exponga en las redes sociales, a lo que el acusado se negó

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De acuerdo con el relato, la estaban grabando debajo de su falda y persiguió al acusado - crédito @ColombiaOscura/X

Una joven denunció que un hombre la habría acosado dentro del Movistar Arena de Bogotá, al presuntamente grabarla “debajo de la falda”, y lo confrontó mientras lo seguía hasta las afueras del restaurante Crepes & Waffles del recinto. La escena quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

“Les presento a este amigo que le gusta grabar debajo de las faldas”, dijo la víctima mientras lo increpaba, y agregó que lo retuvieron porque “realmente no nos queríamos quedar sin celular”. En el intercambio, el hombre se negó a mostrar su teléfono y respondió: “Eso es muy incómodo. Yo no tengo por qué mostrarle nada”, antes de insistir varias veces: “Yo no he estado haciendo nada”.

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Mientras esperaban la llegada de las autoridades, una acompañante sostuvo: “Como la policía no llega”. Acto seguido, añadió: “Entonces, pues vamos a curtírnoslo”.

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Joven compartió imagen del presunto acosador que la grabó en las instalaciones de Crepes & Waffles del Movistar Arena de Bogotá - crédito @ColombiaOscura_/X

La joven planteó un acuerdo frente a la cámara para que el señalado revisara su dispositivo y, si había contenido, lo eliminara: “Mira, hagamos algo. Si tienes algo ahí, nadie va a decir nada. Vos lo borras y todos felices”. También ofreció borrar lo que estaban grabando: “Y lo que estemos grabando, lo borramos”.

La acompañante reforzó esa idea con una frase similar: “Se borra eso y ya borrado el video”. En el mismo tramo, la denunciante volvió a presionarlo: “Es muy fácil. ¿No te parece un trato justo?”.

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El acusado reiteró su negativa: “Yo no he estado haciendo nada”. Cuando la joven lo desafió con “Demuéstralo. El que nada debe, nada teme...”, el hombre volvió a decir: “Yo no he estado haciendo nada” y alcanzó a explicar: “O sea, yo es que estaba ayudando a una (persona)...”.

El caso volvió a dejar en redes el debate sobre los espacios cotidianos que se convierten en factores de riesgo para las mujeres - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
El caso volvió a dejar en redes el debate sobre los espacios cotidianos que se convierten en factores de riesgo para las mujeres - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

El acompañante propuso pedir acceso a cámaras de seguridad: “Hay que pedirle que ahorita pedimos cámaras para que además subamos ahí todo el videito y la cosa”.

En el video difundido a través de la cuenta de Colombia Oscura también cuenta con una captura de pantalla del acusado por la joven y un mensaje en el que agradeció estar acompañada de sus amigos, pues no habría sabido cómo reaccionar de estar sola.

“Hola, les vengo a compartir la cara de este man. Por el Crepes and Waffles de Movistar Arena, estaba con mis amigos haciendo fila para comprar helado y nos dimos cuenta de que el man me estaba grabando debajo de la falda, y después de mucho insistir y perseguirlo, nos dimos cuenta de que efectivamente sí tenía un video mío y aparte capturas de chicas desnudas y p0rn0grafía así que tengan cuidado. Y gracias a mis amigos por haber estado ahí conmigo ♥. Qué triste que tenga que pasar todo eso", escribió.

Otra joven denunció a hombre que ejecutó actos obscenos frente a ella

Una mujer reveló un lamentable caso ocurrido en un parque de un popular sector de la capital del país - crédito Natalia Monroy / TikTok

La denuncia de Natalia Monroy sobre un episodio de acoso sexual en un parque de Bogotá ha generado preocupación por la seguridad en los espacios públicos y la falta de reacción tanto de la comunidad como de la Policía. La joven narró que, mientras paseaba a su perra antes de las 5:00 p. m., observó a un hombre que se masturbaba abiertamente en un área con presencia de niños y vecinos.

Ante la situación, Monroy pidió ayuda a gritos, pero ninguno de los presentes intervino ni contactó a las autoridades, lo que agudizó su sensación de desamparo. “Nadie, nadie ayudó”, lamentó Monroy sobre la indiferencia de quienes presenciaron el hecho.

La joven intentó detener al agresor por sus propios medios, pero finalmente el hombre logró huir del lugar. Posteriormente, buscó apoyo en la estación de Policía más cercana, donde le indicaron que debía solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de su conjunto residencial, sin ofrecerle mayores opciones de reporte ni asistencia.

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