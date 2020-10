“Vamos a vender la derrota muy cara”: Guillermo Almada advirtió que Santos será un duro rival en la Liguilla

Guillermo Almada advirtió que Santos será un duro rival en la Liguilla (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

A dos fechas para que termine el torneo regular, todo parece indicar que Santos Laguna ya amarró su calificación al repechajes. Por ello, tras la victoria frente al Atlético de San Luis (2-1), el técnico Guillermo Almada aseguró que su equipo no será un rival fácil en la siguiente fase.

“Nosotros vamos a pelear hasta la última gota de sudor que tengamos. Nuestro objetivo es conseguir la calificación, después vamos a vender la derrota muy cara con cualquier rival que tengamos” , comentó en conferencia de prensa.

El timonel uruguayo reconoció que hay mejores planteles dentro de la Fiesta Grande. Sin embargo, anotó que ellos seguirán dando pelea, aunque su plantilla tenga poca experiencia en el máximo circuito.

El timonel uruguayo reconoció que hay mejores planteles dentro de la Fiesta Grande, pero ellos seguirán dando pelea (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

“A mi no me gusta ser hipócrita y hay otros equipos con mayor jerarquía. Somos el equipo más joven en la liga, pero estoy seguro que ellos van a ser el futuro de este club y en algún momento van a explotar. Así que seamos o no favoritos, nos vamos a jugar lo máximo ”, reiteró.

Sobre la cerrada victoria, el charrúa aseguró que lo importante era sacar la victoria. “Lo hicimos con justicia, pero me gustaría tener un mayor volumen de juego del que estamos teniendo”, detalló.

San Luis dignificó nuestra victoria porque luchó en todo el partido

Luego de cinco partidos sin perder, Santos buscará cerrar su participación en el torneo regular con dos victorias más (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

Aseguró que, a pesar del complicado triunfo, sus pupilos dieron una gran muestra de actitud. “Me voy muy conforme con la entrega, pero debemos seguir mejorando nuestro volumen de juego. Quizá la juventud y las pérdidas nos genera un poco de ansiedad”, anotó.

“Estoy satisfecho. Nadie puede dudar de que estos jugadores siempre luchan. En ningún partido nos ha faltado, es parte del ADN Guerrero”, finalizó el timonel de los verdiblancos.

Luego de cinco partidos sin perder, Santos buscará cerrar su participación en el torneo regular con dos victorias más. Si logran vencer al líder León y al débil Mazatlán, tienen un corto margen para entrar a la calificación directa a la Liguilla.

Atlético de San Luis sin opciones de Liguilla

Luego de la derrota de Atlético de San Luis, el técnico Guillermo Vázquez reconoció que su equipo está prácticamente fuera de la zona de repechaje (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

Luego de la derrota de Atlético de San Luis, el técnico Guillermo Vázquez reconoció que su equipo está prácticamente fuera de la zona de repechaje. Anotó que los tuneros sólo deben de enfocarse en sacar la mayor cantidad de puntos posibles.

“No lo sé (si podemos calificar). Nosotros tenemos en mente sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Eso venimos a Torreón”, expresó el timonel de la franquicia colchonera, minutos antes de la conferencia de Guillermo Almada.

En reiteradas ocasiones, Memo Vázquez anotó que los potosinos siguen cometiendo los mismos errores defensivos. “El equipo hace un gran esfuerzo, pero falta que la gente de peso se haga valer un poco más”, agregó.

En reiteradas ocasiones, Memo Vázquez anotó que los potosinos siguen cometiendo los mismos errores defensivos (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

“Creo que en cuanto al planteamiento del juego fue bueno. Nos tardamos en entrar al juego. Después de que metimos el gol, el equipo se soltó un poco más, pero seguimos cometiendo errores y de ahí viene el segundo gol”, lamentó.

Al ser cuestionado sobre el rendimiento del equipo, el entrenador mexicano indicó que la responsabilidad de todo el plantel es por igual. “Si me toca la mayor parte, no tengo ningún mayor problema. Soy un profesional e intento hacer lo mejor posible”, añadió.

“Creo que cuando son las cosas así, cada uno debe asumir su responsabilidad. Creo que es algo compartido, en una complicada temporada y hay que sacarle el aprendizaje a esto”, finalizó.

Atlético de San Luis está en la última posición de la tabla, a cuatro puntos de los puestos de repechaje. La ventaja para ellos es que se medirán contra rivales directos en sus últimos dos partidos de liga: Mazatlán FC en casa y de visita contra el Puebla.

