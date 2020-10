“Un poquito de la misma película”: Pablo Guede lamentó el mal cierre de torneo de los Xolos en la Liga MX

Los Xolos de Tijuana están metidos en una racha negativa de puntos mientras está peleando la calificación (Foto: Twitter/ @Xolos)

Los Xolos de Tijuana están metidos en una racha negativa de puntos mientras está peleando la calificación. A pesar de la derrota contra Toluca (2-0), el técnico Pablo Guede aún tiene esperanzas de entrar a la Fiesta Grande.

“Es complicado explicar lo que nos ha pasado en los últimos cuatro partidos. Es un poquito de la misma película”, lamentó el estratega argentino por una derrota más de su equipo en el torneo.

Y es que en las últimas cuatro fechas La Jauría no conoce la victoria. Suman tres derrotas y un empate en la Liga MX, así como el partido perdido de la final de ida de la Copa MX contra Monterrey (0-1), donde no ha conseguido anotar un solo tanto.

La Jauría suma tres derrotas y un empate en la Liga MX, así como el partido perdido de la final de ida de la Copa MX contra Monterrey (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

“Nosotros analizamos los partidos por igual. Nosotros tenemos en nuestras manos poder calificar, se vea como se vea, pero ahora es hablar de supuestos y no sirve de nada”, externó el entrenador en conferencia de prensa.

El timonel de los fronterizos destacó que en el certamen no han presentado un buen funcionamiento, pero ahora tendrán que enfocarse en lo que resta del torneo. “Ahora nos toca Pachuca y luego nos tocará Monterrey. Hemos tenido partidos malos, buenos, regulares. En algunos no merecíamos ganar y en otro no merecíamos perder”, finalizó.

Los Xolos tendrán una semana agitada, pues recibirán a los Tuzos del Pachuca, donde tendrán que ganar para alejarse de la posición 14 de la tabla y pensar en la Fiesta Grande. Después tendrán que ir a remontar el resultado adverso en la final de la Copa MX contra los Rayados en Monterrey.

Toluca busca amarrar el repechaje

El entrenador Carlos Adrián Morales se dijo satisfecho con el resultado de sus pupilos este domingo (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

El entrenador Carlos Adrián Morales se dijo satisfecho con el resultado de sus pupilos este domingo. Sin embargo, resaltó que aún queda bastante torneo para poder cantar victoria dentro de la Liguilla.

“Era importante el resultado porque la idea es de quedarse en esa zona de repechaje. Han sido juegos bastantes complicados y estamos contentos por el resultado”, indicó el timonel mexicano minutos después de la conferencia de Guede.

Hoy se disfruta y mañana hay que pensar en Necaxa, que viene a la alza con el Profe Cruz

Morales destacó que a los Diablos Rojos aún le falta trabajo para estar en su mejor nivel (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

Morales destacó que a los Diablos Rojos aún le falta trabajo para estar en su mejor nivel. “La idea era recuperar la confianza. Después implementando la ideología. Tenemos un equipo muy capaz, pero cuando hay resultados negativos no hay confianza”, señaló.

Y es que el equipo mexiquense no tenía buenos resultados con José Manuel de la Torre al mando del banquillo. No obstante, su relevo lo ha catapultado a la novena posición de la tabla, con dos triunfos y una derrota.

“Desde Cruz Azul sabíamos lo que teníamos en puerta. Todos los partidos son importantes y si lo vamos buscando desde el entrenamiento, el objetivo puede estar muy cerca”, aseguró Carlos Adrián.

A pesar del mal inicio de los choriceros, el técnico recordó que el formato del torneo les permite seguir en la lucha por el título. “El estilo de nuestra liga nos permite seguir en la pelea y no vamos a dejar de estar luchando”, aseveró.

El cierre del campeonato regular para los mexiquenses no es nada sencillo (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

“Para mi lo más trascendente es el grupo por lo que me demuestra el día a día. Estamos contentos, pero mañana hay que seguir trabajando en el objetivo que tenemos muy claro”, reiteró.

Por último, reconoció que su puesto en el Toluca aún no está definido, ya que “nada está seguro en el fútbol”. “Por supuesto que lo estoy disfrutando, así lo estamos haciendo. Los chicos lo están haciendo bien, el objetivo está claro y trabajamos eso”, concluyó.

El cierre del campeonato regular para los mexiquenses no es nada sencillo. Primero visitarán a los Rayos de Necaxa que han tenido un repunte en su forma de juego y buscan un lugar en la Liguilla, mientras que el último partido tendrán que recibir al líder en solitario León.

