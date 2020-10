COVID-19 en Chivas: Antonio Briseño y Ángel Zaldívar son dos de los tres positivos del Rebaño

El defensor rojiblanco aseguró que siguió las medidas de salud, pero no pudo evitar contraer el virus (Foto: Twitter @Chivas)

Antes de enfrentar a Cruz Azul, las Chivas de Guadalajara informaron que tuvieron cuatro casos que dieron positivo a COVID-19 en su plantel. Ahora, dos de ellos salieron a confirmar que fueron contagiados con la enfermedad.

El primero de ellos es Antonio “Pollo” Briseño, quien dio el anuncio por medio de un comunicado. “Quiero informar que di positivo en la prueba para COVID-19”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

El defensor rojiblanco aseguró que siguió las medidas de salud, pero no pudo evitar contraer el virus. “Fui bastante estricto al adherirme a los protocolos y aún así contraje el virus, afortunadamente no tengo síntomas y por ahora me siento bien”, agregó.

El jalisciense señaló que este lunes por la noche hará un Instagram live para dar más detalles de su titulación. “Por ahora, les invito a seguir utilizando mascarilla, lavarse las manos y mantenerse socialmente distantes”, agregó.

Comunicado de Antonio Briseño (Foto: Twitter/ @pollobv)

A su vez, en otro tuit, el zaguero que su familia se encuentra fuera de peligro. “Todos ellos salieron negativos, están ahora viviendo con mis papás y yo estoy haciendo la cuarentena solo aquí en casa. En la noche les contaré más a detalle”, apuntó.

El segundo jugador con la enfermedad fue Ángel Zaldívar, quien hizo lo mismo que su compañero de equipo. Con un breve mensaje por Twitter, informó de su estado de salud, además de pedir a la afición que siga las recomendaciones de salud.

“Quiero informarles que lamentablemente fui positivo a COVID-19 y estoy tomando todas las medidas necesarias para recuperarme y no propagar más esta enfermedad, hoy más que nunca quiero concientizar que sigamos cuidándonos tomando todas las medidas sanitarias”, dijo el delantero del Rebaño Sagrado.

Ángel Zaldívar pidió a la afición que siga las recomendaciones de salud (Foto: Twitter/ @AZaldivar_)

Y es que, el pasado 24 de octubre, la Liga MX dio a conocer que los casos del equipo tapatío. Por medio de un comunicado, señalaron que el club realizó 44 pruebas de detección de COVID-19 en los integrantes del primer equipo.

“Los exámenes indicaron 3 resultados positivos en jugadores y uno en el cuerpo técnico”, señaló la organización del fútbol mexicano y añadió que “las personas se encuentran en aislamiento y bajo la observación del cuerpo médico del equipo”.

“La LIGA MX y el Club Guadalajara reiteran su compromiso con el cumplimiento de los protocolos establecidos y los lineamientos de las autoridades de salud”, finalizó la Liga MX en su texto.

El caso más reciente de un positivo en el equipo fue el de Amaury Vergara, director general del grupo Omnilife y presidente de las Chivas. La semana pasada dio a conocer que también fue portador del virus.

El caso más reciente de un positivo en el equipo fue el de Amaury Vergara, director general del grupo Omnilife y presidente de las Chivas (Foto: Captura de pantalla/ IMSS)

El mandamás de los rojiblancos le mandó un mensaje a sus seguidores para que sigan las medidas y recomendaciones de salud. “Aún más importante, no tener miedo y mantener una actitud positiva vibrando alto. No bajemos la guardia”, indicó en Twitter.

A su vez, en el mismo plantel del club también hubo varios positivos a coronavirus. Vale recordar que desde marzo el ex entrenador Luis Fernando Tena y los futbolistas Alexis Peña, Ronaldo Cisneros, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Miguel Ponce, Oribe Peralta y Alexis Vega, portaron la enfermedad.

Además, a estos se suma el de Juan José Jiménez, quien le da vida a la alocada mascota, Chiva Loca. De acuerdo con reportes de la prensa local, el animador está hospitalizado por complicaciones por COVID-19.

“Nuestra querida #Chivaloca está pasando por algunas dificultades de salud, ya estamos en comunicación constante con él y su familia para apoyarlo en el proceso”, fue la publicación en Twitter del equipo tapatío con relación a este tema.

