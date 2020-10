Venezuela se mide a Paraguay en un choque de equipos con sed de victoria: hora, TV y formaciones

Venezuela recibe a Paraguay en la Fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En un duelo correspondiente a la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, las selecciones de Venezuela y Paraguay se enfrentan en el Estadio Metropolitano de Mérida con sed de victoria. Ambas vienen de un estreno poco feliz y aspiran a cerrar con una alegría en el inicio del camino a la próxima Copa del Mundo.

La Albirroja que dirige Eduardo Toto Berizzo buscará reponerse el empate ante Perú en Asunción y también vengarse de la derrota que le endosó la Vinotinto en el último partido del camino a Rusia 2018, que le dejó fuera de aquel mundial. También es tiempo de revancha también para el equipo de José Peseiro, que viene de caer en la primera jornada ante Colombia en Barranquilla.

En el estreno se vio que el elenco venezolano extraña a Salomón Rondón, máximo goleador del equipo, ya no entró en la convocatorio porque el Dalian Pro de China se negó a cederlo por temor al COVID-19. Para este partido también sigue en duda Mikel Villanueva, que sufrió una lesión en el último entrenamiento antes del primer partido y no se sabrá si está disponible hasta el último momento.

Por su parte, a Paraguay se le escurrieron entre los dedos los tres puntos de la primera jornada tras varios errores defensivos e intentará remontar vuelo para llegar a ilusionarse con la clasificación a Qatar 2022.

Igualmente saben que no será un obstáculo sencillo. Ángel Romero, que firmó el jueves los dos goles paraguayos ante Perú, consideró que será un partido “durísimo”. El mediocampista Gastón Giménez también aseguró antes de partir a la ciudad andina de Mérida, sede del duelo, que “ya no es la Venezuela que era antes”, pues ahora no es la cenicienta suramericana.

La última vez que se enfrentaron en este contexto fue cuando Venezuela, sin posibilidad alguna de clasificarse a Rusia 2018, truncó el sueño de Paraguay con una victoria en Asunción (0-1) en la última jornada de las últimas Eliminatorias. Quedará por ver si el equipo de Berizzo supera ese fantasma.

Probables formaciones:

Venezuela: Wuilker Faríñez – Ronald Hernández, Wilker Angel, Jhon Chancellor, Roberto Rosales – Tomás Rincón, Yangel Herrera, Jhon Murillo, Jefferson Savarino – Darwin Machís y Sergio Córdova. DT: José Peseiro.

Paraguay: Roberto Fernández – Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Blas Riveros – Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Gastón Giménez, Hernán Pérez – Darío Lezcano y Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo.

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Estadio: Metropolitano de Mérida.

Hora: 19:00 Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil

18:00 Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 Ecuador, Perú, Colombia y Ciudad de México

TV: TyC Sports

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

En un partidazo, Paraguay y Perú empataron 2-2 en el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Colombia goleó a Venezuela en Barranquilla por la primera fecha de las Eliminatorias