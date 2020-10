El “Mbappé de Tanzania”, la joya mexicana del Arsenal y los hijos de Redondo y Ángel: las próximas estrellas del fútbol mundial

Estas son algunas de la futuras estrellas del fútbol mundial, según The Guardian.

No existe un proceso de maduración estándar en el fútbol mundial pero cada vez los jugadores son considerados estrellas desde más jóvenes. Y ya hay algunos niños prodigios que sin haber cumplido los 18 años empiezan a ser puestos bajo la lupa por su enorme potencial para algún día convertirse en grandes figuras del deporte más popular del planeta.

Como cada año desde 2015, el prestigioso diario británico The Guardian ha elegido a los 60 jóvenes talentos del mundo del fútbol y en el ranking de este año aparecen varios jugadores latinos –como los hijos del argentino Fernando Redondo o el colombiano Juan Pablo Ángel– y otros tantos jovencitos que deslumbran alrededor del mundo.

Los nombres más resonantes que aparecen en el listado son el alemán Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) y el inglés Jamal Musiala (Bayern Múnich), quienes con 17 años ya han convertido sus primeros goles en la Bundesliga. Otro interesante es el estadounidense Moses Nyeman, quien con solo 16 años ya debutó con el DC United en la Major League Soccer (MLS), y también Xavi Simons, holandés formado en La Masía, que se marchó el año pasado y ya hizo su debut en el primer equipo del Paris Saint Germain.

Florian Wirtz ha sumado muchos minutos y ha convertido goles en el primer equipo del Bayer Leverkusen (REUTERS)

Uno de los casos más notorios es el de Kelvin Pius John, quien no juega en ningún club de fútbol pero es conocido como el “Mbappé de Tanzania” y muchos lo consideran como un gran talento de África. “Cuando tenía 15 años en la Copa Africana de Naciones Sub-17 de 2019, impresionó tanto que el ex entrenador de la selección de Tanzania, Emmanuel Amuneke, lo incluyó en el equipo ese mismo año”, explica el periodista Maher Mezahi en The Guardian. John dejó su país el año pasado y se mudó a Inglaterra, donde asiste al Brooke House College en Leicestershire y se espera que permanezca hasta que cumpla 18 años. Ya hay varios clubes interesados en reclutarlo.

Entre los latinos aparece el argentino Federico Redondo, que juega en las inferiores de Argentinos Juniors desde los 10 años y ahora participa de los entrenamientos con el equipo profesional. “Es muy joven todavía, tiene que seguir madurando y cumpliendo el proceso de formación. Tiene las condiciones, el resto depende de él”, dijo su padre Fernando, ex futbolista del Real Madrid, AC Milan y la Selección Argentina, en diálogo con el diario AS. No es el único argentino de la lista, también está Darío Sarmiento, mediocampista de Estudiantes de La Plata, que ya ha jugado ocho partidos oficiales como profesional y es parte del proceso de las selección juveniles.

Por su parte, Tomás Ángel, hijo de Juan Pablo y delantero como su padre, juega en la categorías inferiores de Atlético Nacional y se destaca en la Liga Antioqueña de fútbol. También entrena con el equipo profesional y es uno de los talentos que lleva poco a poco el técnico Juan Carlos Osorio. El otro colombiano elegido por The Guardian es Jhon Jader Durán, quien tiene 16 años y actualmente en juega para Envigado, considerada una de las canteras más exitosas del fútbol colombiano por ser cuna de jugadores como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Marcelo Flores, es jugador del Arsenal y he representado a México en selecciones juveniles (Foto: Twitter/Fer_moreno17)

Entre los latinos también aparece Marcelo Flores, hijo del ex futbolista mexicano Rubén Flores, quien juega en el Arsenal FC U18 y ya ha participado de algunos entrenamientos con la plantilla profesional que dirige Mikel Arteta. Es mediocampista ofensivo y “compara su juego con el de Philippe Coutinho y Eden Hazard”, según apunta el rotativo inglés. Aparece junto a Luis Puente, joven de las Chivas de Guadalajara.

Se destacan además el uruguayo Juan Ignacio Cabrera, que vive en Alemania desde los 12 años y juega en el FC Schalke 04; así como el peruano Kluiverth Aguilar, quien juega en Alianza Lima; el ecuatoriano Anthony Valencia de Independiente del Valle; y los brasileños Bruno Gonçalves (Red Bull Bragantino) y Metinho (Fluminense).

