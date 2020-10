Coronavirus en México: clubes de Nuevo León tendrán reunión para definir el regreso del público a los estadios

Clubes de Nuevo León tendrán reunión para definir el regreso del público a los estadios (Foto: Daniel Becerril/ Reuters)

México avanza en la reapertura de actividades. Ahora, directivos de los equipos de Nuevo León se reunirán en octubre para homologar los protocolos de salud para el regreso del público a los estadios y recintos deportivos.

Así lo adelantó Sergio Ganem Velázquez, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). Precisó que hay un gran interés para el regreso de la afición por parte de Tigres y Rayados de la Liga MX, Sultanes en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y de Fuerza Regia en el basquetbol.

“Acordamos que nos íbamos a reunir todos los directivos de los equipos profesionales de Nuevo León, incluido el fútbol rápido, para empatar los protocolos del deporte profesional. Daremos una conferencia de prensa antes de que termine este mes para dar a conocer cómo y cuándo serían las aperturas de los estadios”, indicó en conferencia de prensa.

Sergio Ganem Velázquez, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (Foto: Captura de Pantalla/ LNBP)

El directivo señaló que se reunió con Manuel de la O Cavazos, secretario de salud del estado de Nuevo León. Apuntó que la epidemia de COVID-19 en la Sultana del Norte va avanzando de forma positiva.

“En Nuevo León, la curva se ha comportado como una meseta, es decir, los contagios no han subido. Apenas llevamos tres días que los contagios han bajado un poco, igual que el número de gente que está hospitalizada”, aseveró.

A pesar de los números alentadores, el también presidente del Consejo Ciudadano del Deporte del estado rechazó que Fuerza Regia vaya a tener gente en la temporada regular de la LNBP. “No permitiremos el acceso al público en general. Es una decisión tomada”, sentenció.

Manuel de la O Cavazos, secretario de salud del estado de Nuevo León (Foto: Secretaría de Salud Nuevo León)

“Sí evaluaremos la posibilidad de que, si tenemos autorización municipal y estatal, la pudiéramos aprovechar toda vez que el equipo clasifique a los Playoffs”, subrayó Ganem Velázquez.

En cuanto a la LNBP, el directivo apuntó que este lunes tuvo una reunión entre los equipos participantes. Explicó que por el momento no habrá afición en los recintos, aunque no le cerró las puertas en la postemporada.

“Es difícil controlar para los equipos al público, por ejemplo en un recinto para 5,000 personas. Con un aforo del 30%, es muy complejo hacer que la gente entienda que tienen que tener su cubrebocas todo el tiempo puesto o que guarden la distancias”, expuso.

Sergio Ganem reiteró que en la Liga de Baloncesto sí desean público en sus partidos. Sin embargo, recordó la situación en la que se encuentra México, donde los contagios por coronavirus casi superan los 800,000 pacientes.

Fuerza Regia no tendrá gente en la temporada regular de la LNBP (Foto: Twitter/ @Fuerza_Regia)

“Sí queremos público. Vamos a ver cuándo, cuánto y cómo, pero, por lo pronto, mientras no tengamos una certidumbre, no permitiremos el acceso al público a los recintos. No vale la pena arriesgar al público, ni a los jugadores, ni a la temporada”, aseveró.

Por último, manifestó que resiente la falta de aficionados en los estadios. No obstante, recalcó que prefiere extrañar a las personas, que tenerlos cerca y que ocurra alguna fatalidad por irresponsabilidad.

“Extraño a los aficionados, a los patrocinadores y a todo el mundo. Pero prefiero extrañarlos por un poquito de tiempo, a extrañarlos toda mi vida y saber que por culpa nuestra se infectaron y alguien murió”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Miami Heat y Los Ángeles Lakers se enfrentan en el cuarto partido de las finales de la NBA

La furia de LeBron James tras caer en el tercer partido de las finales contra el Heat: abandonó la cancha a falta de 10 segundos

Sus padres lo abandonaron, vivió en la calle y fue apuntado como un jugador tóxico: Jimmy Butler, la estrella que busca eclipsar a LeBron James en la NBA

La NBA cree “improbable” hacer una pausa en 2021 por los Juegos Olímpicos