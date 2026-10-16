Buscan voluntarios para vivir gratis en Bariloche: cuáles son los requisitos para inscribirse

Los voluntarios deberán cumplir jornadas de cuatro horas diarias y tendrán un día libre a la semana. (Worldpackers)

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Cuando se planifica un viaje a Bariloche se suele hacer con una cuenta en la mano: cuántos días alcanzan, cuánto se gasta en hospedaje, qué se resigna para estirar la estadía. Pero existe otro camino que cambia esa ecuación: una convocatoria busca voluntarios para pasar una temporada en un hostel de la ciudad.

El aviso está publicado en Worldpackers, una plataforma que conecta a anfitriones con viajeros dispuestos a colaborar a cambio de alojamiento. La propuesta tiene disponibilidad entre octubre y marzo, es decir, durante la primavera y el verano, y pide una permanencia mínima de cuatro semanas.

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El intercambio se resume en una cifra: 24 horas de trabajo por semana. A cambio, el hostel ofrece cama, cocina equipada, internet de alta velocidad y un día libre cada siete. La plataforma ubica a este anfitrión entre los de “alta demanda” y sugiere a los interesados que se postulen también a otros puestos.

Hay lugar disponible entre octubre y marzo del 2027. (Worldpackers)

El trabajo y los beneficios

Quienes quieran “vivir gratis” en Bariloche, deberán trabajar 24 horas por semana. Según el aviso, las tareas se concentran en tres áreas: limpieza, tareas domésticas y recepción. En el primer caso, se trata de ayudar a mantener en orden la cocina, los dormitorios, los baños y las áreas comunes. En el segundo, de armar y desarmar camas. Y en el tercero, de realizar los check-in y check-out y atender a los huéspedes. La descripción del puesto suma además la preparación del desayuno.

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Quienes ya pasaron por el hostel dejaron comentarios sobre cómo se vive esa rutina. Varias reseñas coinciden en que las tareas están detalladas, que los horarios acordados se respetan y que los turnos son cortos. Una de las personas que hizo allí su primer voluntariado las describió como sencillas y contó que pudo conocer buena parte de Bariloche durante su estadía.

Entre las tareas, los voluntarios deberán mantener en orden la cocina. (Worldpackers)

A cambio del trabajo los voluntarios no reciben dinero, pero sí una serie de beneficios muy valorados por los viajeros, empezando por el hospedaje. El alojamiento es una cama en la habitación del equipo, que se comparte con otras personas. Los voluntarios tienen además acceso a la cocina equipada para preparar sus comidas: el aviso no menciona que las comidas estén incluidas.

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Los viajeros cuentan con un día libre por semana y con internet de alta velocidad, un punto que el aviso presenta como útil para quienes quieran trabajar de forma remota mientras están en la ciudad.

A eso se suman los servicios de la plataforma. Según detalla el sitio, el anfitrión fue verificado por su equipo antes de sumarse a la comunidad, hay asistencia ante cualquier inconveniente durante el viaje y funciona un programa llamado “Protección WP”, al que se puede recurrir si algo resulta distinto de lo acordado.

Hay gastos que quedan por cuenta de cada voluntario: vuelos hacia Bariloche, seguro de viaje, transporte interno y visa. A eso se suma que la plataforma funciona con planes de membresía, que parten de los USD 59 al año, lo que equivale hoy a 90.565 pesos cada doce meses.

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El dueño del hostel exige que los postulantes tengan entre 18 y 45 años y un nivel intermedio de español o de inglés. (Worldpackers)

Los requisitos y la forma de inscripción

De acuerdo con el aviso, para postularse hay que tener entre 18 y 45 años y un nivel intermedio de español o de inglés. El aviso admite voluntarios que viajen solos, en pareja o en dúo. La estadía mínima es de cuatro semanas.

Todo el trámite pasa por Worldpackers. Lo primero es registrarse como viajero y contratar una de las membresías disponibles. Una vez dentro, toca armar el perfil, y ahí la plataforma sugiere cursar las clases en video de su Academy: al terminar entregan certificados que ayudan a diferenciarse ante los anfitriones.

Con el perfil completo, el viajero ya puede postularse a esta vacante y a otras, y chatear con anfitriones verificados. Si el anfitrión lo ve como un buen candidato, lo deja preaprobado.

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A partir de ahí hay que reunir la documentación, comprar los pasajes y confirmar el viaje dentro de la plataforma, paso necesario para quedar bajo su esquema de protección. Terminada la estadía, ambas partes se dejan una reseña.

Un destino siempre elegido

Bariloche aparece siempre entre los destinos favoritos de los argentinos para hacer turismo. Sin ir más lejos, el último fin de semana largo se destacó por sobre el resto, con un alto flujo de visitantes. Aerolíneas Argentinas lo destacó como “uno de los destinos más elegidos” y detalló que los vuelos a esa ciudad tuvieron una ocupación del 88% promedio.

Bariloche se destacó como destino en el último fin de semana largo.

Además, los hoteles de Bariloche informaron que el 80% de las camas fueron ocupadas, gracias en gran medida a la realización del evento “Bariloche a la Carta”, una experiencia que invita a conocer la Patagonia a través de la gastronomía.

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De todas formas, la popularidad de la ciudad patagónica es una constante. Hace dos semanas, se publicó la lista “Best in Travel 2027″ de Lonely Planet y el único destino sudamericano elegido fue justamente la ciudad argentina de Bariloche y la Región de los Lagos.