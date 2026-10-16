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Creadora de contenido denuncia hackeo de WhatsApp y pierde más de 6 mil pesos en una estafa

Marcella Fematt dijo los estafadores lograron engañarla mientras mantenían una conversación en tiempo real con la persona que supuestamente le había pedido el dinero

La creadora de contenido, Marcella Fematt denuncia hackeo de WhatsApp y pierde más de 6 mil pesos en una estafa

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La creadora de contenido Marcella Fematt denunció que fue víctima de una estafa digital en la que perdió 6 mil 400 pesos, luego de que delincuentes hackearan la cuenta de WhatsApp de uno de sus amigos y utilizaran sus conversaciones para solicitar transferencias de dinero a sus contactos.

A través de un video, Fematt relató que el engaño ocurrió mientras mantenía una conversación en tiempo real con su amigo mediante la aplicación de mensajería. La solicitud de dinero le pareció creíble porque provenía de una persona de su confianza y coincidía con una reunión que ambos tenían planeada en un café.

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La influencer reconoció que, pese a considerarse una persona precavida ante posibles fraudes, no identificó las señales de alerta a tiempo y terminó por realizar el depósito.

¿Cómo estafaron a Marcella Fematt por WhatsApp?

Denuncia fraude WhatsApp Marcella Fematt
La creadora de contenido, Marcella Fematt denunció fraude a través del hackeo de WhatsApp (Imagen Ilustrativa Infobae/captura de pantalla)

De acuerdo con su testimonio, todo ocurrió mientras conversaba con su amigo por WhatsApp, pues ambos habían acordado encontrarse en un café para tomar algo.

En medio de la plática, recibió un mensaje en el que le pedían ayuda económica mediante una transferencia bancaria. La persona que escribía le explicó que necesitaba dinero de manera urgente y que se lo devolvería después.

Aunque la petición le pareció inusual, Fematt decidió verificar que realmente se tratara de su amigo. Para ello, realizó una llamada telefónica y él contestó.

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Durante la conversación, el hombre le confirmó que ya se encontraba en el café Electric, el lugar donde habían quedado de verse. Como la información coincidía con los mensajes que intercambiaban, la creadora de contenido consideró que no había motivos para desconfiar.

Después de colgar, transfirió 6 mil 400 pesos a la cuenta bancaria que le proporcionaron.

Sin embargo, la situación cambió inmediatamente después de que envió el comprobante de pago.

En lugar de recibir un agradecimiento, le solicitaron otros 13 mil pesos. Fue entonces cuando sospechó que algo no estaba bien y comprendió que alguien más podría estar utilizando la cuenta de su amigo.

Descubre el fraude al encontrarse con su amigo

Texto explicativo sobre spam y la pantalla de un teléfono con las condiciones de uso de la aplicación WhatsApp
La interfaz de WhatsApp especifica que el envío de spam, las estafas y el uso de mensajes masivos constituyen infracciones a las condiciones del servicio. (Foto: WhatsApp)

Fematt explicó que acudió al café donde había quedado de reunirse con su conocido y le preguntó directamente por la transferencia que acababa de realizar.

El hombre se mostró sorprendido, pues desconocía por completo la solicitud de dinero y no sabía que alguien estaba escribiendo a sus contactos en su nombre.

Ambos descubrieron que la cuenta de WhatsApp había sido comprometida y que otras personas también recibían mensajes en los que les pedían depósitos bancarios.

La creadora de contenido señaló que varios contactos de su amigo comenzaron a alertarlo sobre la situación. Incluso su novio le informó que también había recibido una solicitud de dinero desde ese mismo número.

Ante las advertencias, Fematt le explicó que no debía realizar ninguna transferencia, ya que su amigo había sido víctima de un hackeo.

Según su relato, los responsables habrían revisado las conversaciones previas de la cuenta para imitar la manera de comunicarse del propietario y adaptar las solicitudes a la relación que mantenía con cada contacto.

Esta estrategia hizo que el engaño resultara más convincente, pues los mensajes parecían formar parte de conversaciones habituales y no de un intento de fraude.

Marcella Fematt presenta un reporte ante el banco

Tras darse cuenta de que había sido víctima de una estafa, Fematt informó que presentó el reporte correspondiente ante su institución bancaria y obtuvo un número de folio para dar seguimiento al caso.

No obstante, manifestó su preocupación por la posibilidad de recuperar el dinero, pues considera que las opciones para las personas afectadas pueden ser limitadas una vez que autorizan una transferencia.

La influencer también rechazó las críticas que pudieran minimizar la cantidad que perdió, al señalar que los 6 mil 400 pesos representan una suma importante para ella.

Explicó que trabaja como emprendedora y que no cuenta con un salario fijo que le permita reponer de inmediato el dinero.

Por esa razón, afirmó que la pérdida representa no solamente una afectación económica, sino también el esfuerzo y el tiempo que invirtió para obtener esos recursos.

Aunque inicialmente no tenía previsto compartir su experiencia, decidió hacerla pública para advertir a otras personas sobre este tipo de engaños.

¿Cómo evitar estafas por WhatsApp?

WhatsApp presenta nueva función contra estafas.
WhatsApp presenta nueva función contra estafas. (WaBetaInfo)

El caso expuesto por Marcella Fematt evidencia que las estafas digitales pueden aprovechar la confianza entre familiares, amigos y conocidos, incluso cuando la víctima intenta comprobar la identidad de quien solicita dinero.

Para reducir el riesgo de caer en un fraude de este tipo, se recomienda:

  • Verificar las solicitudes de dinero por otro medio: realizar una llamada convencional puede ayudar, pero conviene confirmar la petición mediante un canal independiente y no limitarse a comprobar que alguien contesta.
  • Hacer preguntas que permitan confirmar la situación: contactar directamente a la persona y corroborar los detalles de la supuesta emergencia antes de transferir.
  • No actuar bajo presión: desconfiar de solicitudes urgentes que exigen depósitos inmediatos o prometen devolver el dinero poco después.
  • Confirmar los datos bancarios: revisar cuidadosamente el nombre del beneficiario y la cuenta antes de autorizar cualquier operación.
  • Avisar a los contactos si una cuenta fue comprometida: quien detecte un acceso no autorizado debe alertar a sus conocidos por otros medios y seguir los procedimientos oficiales de recuperación de la cuenta.

En caso de realizar una transferencia fraudulenta, es importante contactar de inmediato al banco para reportar la operación, conservar los comprobantes y mensajes relacionados con el engaño, y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

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