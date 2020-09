“Sigue narrando tus frases mediocres”: durísimo encontronazo entre el “Matador” Hernández y Pietrasanta

Las palabras del narrador deportivo calaron hondo entre aficionados, comentaristas y jugadores del fútbol nacional Fotografía: Twitter

Además de conquistar las redes sociales con sus ingeniosos tik toks, Luis Hernández dio de qué hablar en las últimas horas por sus controversiales declaraciones en contra del comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta.

El Matador, como popularmente se le conoce al ex jugador nacional, arremetió contra el analista deportivo, quien escribió en su cuenta personal sobre el portero de las Águilas del América, Francisco Guillermo Ochoa, catalogándolo como el mejor portero de la historia.

El conflicto inició este lunes, luego de que se diera a conocer que el guardameta americanista estará fuera de actividad entre 4 a 6 semanas, esto debido a que presentó una lesión muscular previo al encuentro contra Cruz Azul.

Luego de que se diera a conocer la noticia, Pietrasanta no dudó en expresarlo a través de sus redes sociales. “Mes y medio fuera de actividad el mejor portero mexicano de la historia”, escribió “Pietra” en su cuenta de Twitter.

Twitter/ Captura de Pantalla @J_Pietra

Las palabras del narrador deportivo calaron hondo entre aficionados, comentaristas y jugadores del fútbol nacional. Y es que para muchos internautas, las declaraciones de Jorge Pietrasanta son falsas, pues una gran mayoría considera a Jorge Campos como el “mejor portero de la historia”.

Ante este contexto, Luis Hernández decidió contestarle a Pietrasanta y exponer su punto de vista a favor del legendario portero mexicano. “Te consideraba un poquito analista del fútbol, pero con esto, no sabes nada del ADN que lleva un futbolista profesional. Por mucho Jorge Campos es y será el mejor portero de México en la historia. Sigue narrando tus frases mediocres. Que habrá mediocres que te la crean”, sentenció Hernández en su cuenta de Twitter.

El goleador mexicano publicó un video donde imita a el Lobo Vázquez, el gran bailarín de High Energy. (Foto: Captura de Pantalla/Twitter @elmatadorpr)

Horas después, luego de un debate férreo entre los aficionados de Ochoa y Campos, Pietrasanta le contestó a Luis Hernández a través de la misma red social. “Ándale Matador!! Y eso? Así me consideras? No sabía! No puedo tener un portero favorito”, concluyó.

La publicación del Matador Hernández lleva más de 15 mil me gusta y se ha compartido alrededor de mil 500 veces.

Tiempo después, Hernández se disculpó con el comentarista de una manera peculiar. El goleador mexicano publicó un video donde imita a el Lobo Vázquez, el gran bailarín de High Energy.

“Ok ok perdón Jorge Pietrasanta me agarraste en mis 5 minutos tóxicos del día jaja...una disculpa pública amigo. Pero aprovechando el tweet, según tu criterio...Quién es mejor bailarín, Lobo Vázquez o yo? Jajaja Abrazo!! Este baile es para ti Pietra”, escribió en Twitter.

Por su parte, Pietrasanta concluyó diciendo que era un empate entre los dos.

La publicación del Matador Hernández lleva más de 15 mil me gusta y se ha compartido alrededor de mil 500 veces. (Foto: Captura de Pantalla/ Twitter @elmatadorpr)

¿QUÉ OPINAN LOS PROTAGONISTAS?

A pesar de que los aficionados han protagonizado un debate sobre quién es mejor, parece que Ochoa y Campos tienen una relación de amistad, más allá de la cancha y las comparaciones.

En 2019, a través de una historia de Instagram, los dos guardametas protagonizan una escena de camaradería y compañerismo. En las imágenes se aprecia a Campos abrazando al canterano americanista.

“Este es un súper portero, no tienen que estár chingand#”, declaró Campos ante la sonrisa de Ochoa. (Foto: Cuartoscuro)

“Este es un súper portero, no tienen que estár chingand#”, declaró Campos ante la sonrisa de Ochoa.

Las comparaciones han surgido luego de las actuaciones de Ochoa en los mundiales y la más reciente Copa Oro.

Campos fue titular con México en los Mundiales de 1994 y 1998, además de reserva en Corea-Japón 2002; Ochoa, por su parte, jugó en Brasil 2014 y Rusia 2018, de igual forma fue suplente en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

MÁS SOBRE EL TEMA

“Los maté porque eran demasiado felices”: los detalles de la confesión del hombre que asesinó a un reconocido árbitro italiano y su pareja

La respuesta de Zidane sobre la posible llegada de Raúl Jiménez al Real Madrid

Los cinco jugadores que Barcelona quiere vender a seis días del cierre del mercado de transferencias