La respuesta de Zidane sobre la posible llegada de Raúl Jiménez al Real Madrid

Todo apunta a que el futuro de Raúl Jiménez se encuentra en el fútbol inglés. Las opciones para el delantero mexicano se están acabando y el mercado de fichajes cerrará registros el próximo 5 de octubre.

Y es que este martes Zinedine Zidane, actual técnico del Real Madrid, desmintió todos los rumores y trascendidos que colocan al artillero del Wolverhampton en la órbita del conjunto merengue.

De igual forma, el timonel madridista insistió que no espera ningún refuerzo antes del cierre de registros, pero dijo que cualquier cosa puede pasar.

Hace unos días, la prensa europea manejó los nombres de Jiménez y Edison Cavani para reforzar la ofensiva blanca.

A través de una conferencia de prensa, Zidane dejó clara su postura sobre los fichajes o refuerzos que podrían llegar al Real Madrid. “Tenemos esta plantilla. Se pueden decir muchas cosas, pero estamos centrados en lo que tenemos. El resto, puede haber discusiones, pero para contestarte claramente, no”, declaró el técnico francés previo a su encuentro contra el Real Valladolid de este miércoles.

Incluso, Zidane se sinceró y sentenció que se siente satisfecho con el plantel que tiene para competir en esta nueva temporada de La Liga. “Lo que tengo es esta plantilla y para mi son los mejores. Somos muchos. ¿Vas a meter más gente? ¿Para qué? Estoy contento así, la verdad”, dijo el ex seleccionado francés.

JIMÉNEZ DEJA LA PUERTA ABIERTA

Desde que llegó a los Wolves, el canterano americanista ha destacado en tierras inglesas y diversas figuras de aquel país le han reconocido su talento y categoría.

A inicios de septiembre, Raúl Jiménez fue nombrado como Mejor Jugador del Wolverhampton de la Temporada 2019-2020. Habrá que recordar que el mexicano terminó con un récord de 27 anotaciones y 10 asistencias en todas las competiciones que disputó.

A pesar de que ya inició la temporada con el Wolverhampton e incluso ya consiguió marcar gol, Raúl Jiménez no descarta la posibilidad de cambiar de equipo y seguir conquistando triunfos en el Viejo Continente.

“Me quedan tres temporadas más. Si me quedo aquí en los Wolves, estaría muy contento. Sabemos que cualquier cosa puede pasar y podría haber un cambio. Estoy abierto a todo”, comentó el romperedes en un charla con la embajada de México en Inglaterra.

Uno de los objetivos del “Lobo mexicano” es regresar a competiciones europeas, específicamente a la Champions League. “Ya tuve la fortuna de jugar algunos partidos (con Atlético de Madrid y Benfica). Es algo increíble y está en mis planes volver a jugar, pero primero tengo que hacer lo que tengo que hacer con los Wolves”, externó.

Sobre su arribo al equipo inglés, el ariete azteca reconoció que llegar a su actual club no fue una decisión fácil de tomar. Sin embargo, aseguró que no se arrepiente de haberla tomado.

“Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Era difícil porque estaba con la selección en Dinamarca y ahí me llegó la oferta. Me hablaron del equipo, del proyecto. Yo dije ‘no es un equipo muy conocido’ y tuve que investigar. Fue una apuesta interesante y al día de hoy no me arrepiento de haber tomado”, concluyó el seleccionado nacional mexicano.

