La indirecta de Carlos Salcido a Oribe Peralta: “Habla dentro de una cancha y no afuera”

Tras la derrota de las Chivas contra el América, la polémica del clásico nacional continúa (Foto: Fernando García Carranza/ Cuartoscuro)

Ya pasó un día y las reacciones por el clásico nacional continúan más allá de la cancha. Varios periodistas y ex futbolistas de las Chivas de Guadalajara han expresado su inconformidad por el gesto que tuvo Oribe Peralta después del partido.

Uno de ellos fue Carlos Salcido, ahora presidente de la Liga Balompié Mexicano (LBM). En su cuenta de Twitter, el ex jugador rojiblanco escribió un mensaje sin mencionar el nombre de ningún futbolista, aunque podría ser una indirecta para su compañero en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde ganaron la medalla de oro.

En mi más humilde opinión, el futbolista tiene todos los días entrenamiento y es ahí donde encuentra la mejor plataforma para hablar

Salcido indicó que, en el terreno de juego, los jugadores demuestran entrega, pasión, amor, disciplina, amistad, valores, respeto, fair play. Sin embargo, destacó que en el campo muestran cómo se debe defender la institución a la que pertenecen.

Salcido destacó que en el campo se muestra cómo debe defenderse la institución a la que pertenecen (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

“Eso se llama PROFESIONALISMO (las mayúsculas son de él) y creo que el futbolista se equivoca al hablar por una red social, una cámara, un micrófono, para cambiar esos hábitos que prevalecen en el fútbol”, apuntó.

El directivo de la naciente LBM aseguró que la cancha es el mejor lugar para cambiar todas las tradicionales actitudes que prevalecen en el balompié. “Futbolista no te engañes. Habla dentro de una cancha y no afuera. Cambia esos hábitos dentro y no afuera. Pelea y defiende a tu institución dentro de una cancha y no afuera”, completó.

“No hieras a personas, instituciones, fanáticos, con mensajes fuera de una cancha. Simplemente, futbolista, queremos verte disfrutar de tu profesión como todo un profesional”, sentenció Carlos Salcido.

Y es que este sábado, las Chivas cayeron (0-1) contra el América, alargando la racha de no vencer a las Águilas en el clásico nacional. Lo que más caló entre los aficionados tapatíos es que el Cepillo Peralta se quedó a hablar en la cancha con los rivales.

Oribe Peralta fue captado con jugadores del América tras el partido en contra de Chivas (Foto: Captura de Pantalla/ TUDN)

Vale recordar que el delantero olímpico defendió por cinco años los colores azulcremas. Sin embargo, la afición del Rebaño no lo perdonó, por lo que el ariete azteca tuvo que salir en redes sociales para calmar los ánimos.

“El fútbol es un deporte de caballeros. Todo caballero sabe que el duelo deportivo termina cuando silba el árbitro y no debe traspasar esa frontera”, escribió Oribe en su cuenta oficial de Twitter.

Especialmente en un contexto de distanciamiento social como el que vivimos, FOMENTEMOS EL RESPETO Y LA UNIÓN (las mayúsculas son de él)

Oribe Peralta compartió una foto de noviembre del 2016 cuando era jugador de América (Foto: Twitter/ @OribePeralta)

Más tarde, el Cepillo publicó otro mensaje y una fotografía de cuando jugaba en América, donde muestra una amigable convivencia con futbolistas de las Chivas tras el duelo de aquel entonces. “Noviembre 2016. La amistad y el compañerismo, siempre acompañados del profesionalismo”, indicó.

Esto no calmó las aguas, pues varias estrellas de las Chivas siguieron opinando sobre la acción del delantero. Uno de los más mordaces fue Adolfo Bautista, quien tildó al Peralta de “mercenario”.

“Es vergonzoso ver esto. Esto no es amor a la camiseta, ni profesionalismo. Esto es ser mercenarios”, comentó el ex futbolista que defendió los colores rojiblancos y disputó una final de Copa Libertadores con el equipo tapatío.

No obstante, otros ex rojiblancos han defendido al delantero. Javier “Chicharito” Hernández y Oswaldo Alanís respaldaron a Peralta en su postura de que “la rivalidad se queda en la cancha”.

