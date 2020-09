“Quiero marcar el fin de semana”: Alexis Vega busca festejar un gol contra el América en el clásico nacional

Alexis Vega busca festejar un gol contra el América en el clásico nacional (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

Este fin de semana regresa la histórica rivalidad del fútbol mexicano. Chivas y América se jugarán más que tres puntos en la cancha, aunque este jueves inició el duelo para los rojiblancos con las declaraciones de Alexis Vega.

“Desde que llegué a Guadalajara sé que es una gran institución. Ya casi cumplo dos años acá y por mi cabeza nunca pasa jugar en el América. Estoy comprometido con esta gran institución y estoy muy agradecido por la oportunidad; siempre estaré para Chivas”, sentenció el delantero en conferencia de prensa.

El seleccionado nacional descartó que en el Rebaño Sagrado haya menos exigencia que en Coapa. “La exigencia en el día a día es al máximo, en cada partido. Tenemos que dar el cien en todo momento y nosotros sabemos que a Chivas le juegan al tú por tú. Eso es lo que nos motiva para tener una exigencia cada fin de semana”, aseguró el futbolista de 22 años.

“Nosotros tenemos en mente que es un gran parámetro por el momento que estamos viviendo. Estamos trabajando al máximo para poder sacar los tres puntos. Yo creo que ganándole el clásico a América nos vamos a poner en los primeros lugares y nos ponemos más cerca de nuestro primer objetivo que es calificar a Liguilla”, recalcó.

El delantero de Chivas aseguró que nunca jugaría para las Águilas (Foto: Twitter @Chivas)

Explicó que para poder sumar una victoria contra las Águilas tienen que ser contundentes en el arco rival. “Toda la semana hemos trabajado definición y sé que si somos muy concretos vamos a seguir marcando en los clásicos, que son partidos que visten. Quiero marcar el fin de semana”, comentó.

Sin embargo, recordó que no ha tenido la suerte de poder tener una victoria contra los azulcremas desde que se viste de rojiblanco. “No me ha tocado ganar, pero venimos mentalizados. El equipo está muy concentrado, todos dando el máximo y yo sé que va a ser un buen partido. Tenemos muchas posibilidades de traernos el triunfo”, indicó.

“Obviamente va a ser un partido muy complicado. Sabemos que el América tiene jugadores de mucha calidad, pero también nosotros vamos con todo. Los últimos partidos nos ha costado tener esa conexión, pero yo sé que el equipo ha venido de menos a más”, completó.

El delantero anotó que sus rivales tienen “partidos complicados” en la defensa. Y es que las Águilas suman 15 goles encajados, a pesar de estar en la cuarta posición de la tabla por detrás de la Pumas, Cruz Azul y León por unos puntos.

Vega explicó que para poder sumar una victoria contra las Águilas tienen que ser contundentes en el arco rival (Foto: Esteban Biba/ EFE)

“Se viene un clásico y es cuando más tenemos que ajustar los errores que hemos tenido ambos equipos. Yo sé que ellos van a querer salir a ganar, pero nosotros tenemos que ir a plantear nuestro partido. Estamos conscientes de que podemos sacar el triunfo, pero hay que trabajar desde que dé el silbatazo del árbitro”, indicó.

En lo personal, el ariete azteca aseveró que está dando lo máximo en cada entrenamiento. “Obviamente en cada partido me gusta ser mejor, me gusta ser autocrítico conmigo mismo y yo sé que hay veces en los partidos donde nos falta conectar para poder ser diferentes, pero uno siempre tiene esa mentalidad de ser mejor”, agregó.

Afirmó sentirse tranquilo luego de la escandalosa fiesta en la que estuvo involucrado junto con su compañero Uriel Antuna. “Sé que tuve un gran error. Estoy consciente, lo tomé con mucha responsabilidad, pero bueno, eso ya lo dejé atrás”, expresó.

Afirmó sentirse tranquilo luego de la escandalosa fiesta en la que estuvo involucrado junto con su compañero Uriel Antuna (Foto: Twitter@Chivas)

“Lo hablé con mis compañeros, lo hablé con el dueño, con la directiva. Estoy al 100% comprometido con mi equipo. Agradezco a todos mis compañeros por haber pedido que nos integraran de nuevo (a la plantilla) y no hay mejor manera de devolverles esa confianza que haciendo buenos partidos”, añadió.

Por último, Vega se dijo motivado por su reciente llamado a la selección mexicana. “Uno siempre busca representar a su país y yo sé que se viene (el Mundial de) Qatar 2022, pero primero tengo que trabajar en mi equipo, demostrar cosas importantes”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“No va a ser nada fácil”: Brizuela reconoció el buen nivel de América previo al clásico nacional

“Nadie es indispensable y mucho menos yo”: Chapo Montes anunció su retiro de la selección mexicana

“Una lástima que la gente no pueda disfrutarlo en el estadio”: el lamento de Memo Ochoa días antes del clásico nacional

“Ha sido un buen técnico”: Vucetich alabó al Piojo Herrera días antes del clásico entre Chivas y América