“Una lástima que la gente no pueda disfrutarlo en el estadio”: el lamento de Memo Ochoa días antes del clásico capitalino

El portero de las Águilas Guillermo Ochoa aseguró este miércoles que los retos de su equipo son en todos los partidos y no en los clásicos como el del próximo sábado contra la Chivas de Guadalajara.

“Lo que nos corresponde es prepararnos para dar el máximo, la exigencia para América y el compromiso es el mismo en todos los partidos”, señaló en rueda de prensa el portero de 35 años.

América recibirá al Guadalajara, su rival más enconado, el próximo sábado en la undécima jornada del Apertura mexicano, en el Clásico de temporada al que ambos cuadros llegan situados entre los seis mejores de la tabla del torneo Apertura, América, cuarto lugar, Chivas, sexto.

A una pregunta sobre si la rivalidad entre los dos principales cuadros del país disminuyó, Ochoa anunció que eso nunca sucederá porque las aficiones de uno y otro equipo mantendrán la pasión.

“Soy de la escuelita del América, sé cómo se juega contra Guadalajara en la sub'13, en la sub 17 y hasta en la sub'45 y la sub'50; son partidos en lo que debes tener carácter y usar la cabeza”, observó.

Memo Ochoa en el entrenamiento del América (Foto: Especial)

Después de recibir al Guadalajara, el América enfrentará de manera consecutiva a sus otros dos contrarios de mayor rivalidad, el Cruz Azul, en la duodécima jornada, y el líder Pumas UNAM, en la decimotercera.

El arquero dio poca importancia eso, dijo que ni siquiera sabe cómo se diseña el calendario y los demás jugadores de su equipo tampoco piensan mucho en el hecho.

“Aquí tenemos una actitud de compromiso y entrega; salimos a buscar los partidos y ni siquiera se habla de presión por esos tres partidos. Desde la temporada se vienen manejando como parte del compromiso de vestir la playera”, agregó.

“La intención es jugar bien y ganar. La de nosotros es la misma, pero hay momentos que no sale un buen juego, no salen las cosas y encima ganas, igual se vale. Hay que ganar a pesar de no jugar bien, hay que saber manejar los partidos sumar puntos y se ha tenido esa cara, madurez y entrega. Los que nos exigimos somos nosotros y así lo hacemos en cada juego nos exigimos más cosas y tratar de hacerlo de aquí a la final, porque queremos estar. Hemos recuperado gente y poco a poco irá mejor y estamos ahí arriba, pegados y tratar de sumar los tres puntos que para eso nos preparamos”, aseveró.

Guillermo Ochoa participa en un entrenamiento del Club América (Foto: EFE)

En las próximas horas el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino divulgará la lista de la selección mexicana que enfrentará el 30 de septiembre a Costa Rica en un amistoso.

Ochoa, candidato a ser convocado, recordó que el proceso con Martino ha sido bueno y después de una inactividad de casi un año, algunos jóvenes querrán sumarse, lo cual vio con buenos ojos.

“El ‘Tata’ sabe con la gente que cuenta, cómo responden en los partidos oficiales y en los amistosos. Es el momento de reactivar el tema de la selección; el futbolista mexicano se adapta rápido”, concluyó.

