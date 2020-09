Andrés Lillini comentó estar ilusionado con el invicto de los Pumas, luego de la goleada al Atlético de San Luis

Andrés Lillini, técnico de los Pumas de la UNAM (Foto: Captura de Pantalla/ Club Universidad)

Aunque al principio del torneo Pumas parecía tener un futuro adverso, el entrenador Andrés Lillini supo sacar adelante al equipo. Ahora, con 10 fechas transcurridas, son el único plantel invicto y se colocan en el liderato de la tabla.

Sobre esto, el timonel argentino se dijo ilusionado por lo realizado por sus futbolistas. “Sí me da ilusión, porque los jugadores nos pusieron ahí. Se los dije en los entrenamientos: ellos están haciendo estas cosas importantes y ahora es sostener el invicto”, externó en conferencia de prensa.

No obstante, aclaró que trabajan para poder entrar a la Fiesta Grande. “No jugamos por el invicto, jugamos para entrar a la Liguilla, pero sí nos pone felices esos pasos que vamos dando”, destacó.

Con 10 fechas transcurridas, los Pumas son el único plantel invicto y se colocan en el liderato de la tabla (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Además, disminuyó las críticas sobre el funcionamiento de los auriazules, que aseguran que pronto “pincharán” en el certamen. “Trabajamos, hacemos bien las cosas y le dedicamos los triunfos a toda la gente que quiere que nos vaya bien. No me pongo a pensar en la gente que no quiere que esto salga bien”, explicó.

Sobre el encuentro contra el Atlético de San Luis, Lillini reconoció que no tuvieron un buen primer tiempo. “Nos costó mucho sostener la posesión del balón y tuvimos pocas opciones de gol. No fue un partido que deseábamos”, indicó.

El timonel argentino se dijo ilusionado por lo realizado por sus futbolistas (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

“El segundo tiempo fue más abierto. Pudimos hacer algunas cosas que teníamos planificadas, de que Vigón jugara a pierna cambiada y ahí empezamos a agarrar más la pelota”, agregó.

El partido no fue bueno para el espectador, pero al fin y al cabo el equipo se mantiene ganador

Por último, habló sobre el León, su próximo rival. “Vamos a jugar contra un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol. Sabemos que tienen gran movilidad y gran posición, pero vamos a tratar de contrarrestar eso con nuestros argumentos”, finalizó.

Pumas tuvo suerte, aseguró Memo Vázquez

Atlético de San Luis sigue con malos resultados y este domingo fueron aplastados por unos contundentes Pumas (3-0) (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Atlético de San Luis sigue con malos resultados y este domingo fueron aplastados por unos contundentes Pumas (3-0), que poco a poco se están afianzando en la parte alta de la tabla. Sin embargo, para el técnico Guillemo Vázquez a su equipo le faltó la contundencia.

“El planteamiento fue bueno y el equipo hizo un gran esfuerzo. Se generaron muchas ocasiones de gol y ellos contaron con la suerte que han tenido. Las ocasiones que se les presentan las meten y nosotros no”, explicó el técnico tunero en conferencia de prensa.

Me quedo con lo que hizo el equipo. Lastima que las cosas no nos salieron

Para el técnico Guillemo Vázquez a su equipo le faltó la contundencia (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Memo Vázquez señaló que sus pupilos nunca bajaron la cara durante el encuentro, sobre todo cuando cayó el primero de los locales. “A pesar de ir perdiendo en el segundo tiempo, el equipo lo intentó. No sé cuántas opciones tuvimos, pero no metimos ninguna y ahí es donde es complicado”, lamentó.

Por último, afirmó que las ausencias les pesaron al momento de encarar este encuentro. Y es que la franquicia informó que cinco miembros del primer equipo dieron positivo a COVID-19, previo al viaje a la Ciudad de México.

“Siempre es muy complicado no contar con el plantel completo. Siempre es una desventaja. De por si nuestro plantel es corto y ahora salimos con dos lesionados, pero a pesar de todo esto el equipo ha dado la cara”, concluyó el mexicano.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Aunque sacó un punto ante Toluca y se posicionó como líder momentáneo de la Liga Mx, las redes sociales hicieron tendencia el #FueraPiojo

Presidente de Santos Laguna confirmó “pláticas” de la Liga MX para el regreso del público a los estadios

Guillermo Almada seguirá al frente de Santos Laguna; directiva apuesta por un proceso largo

“No va a tener ningún problema”: Oribe Peralta aseguró que José Juan Macías está listo para jugar en Europa