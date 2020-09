Tras su salida de Racing Point, estas son las opciones más viables para que Checo Pérez siga en la F1

Sergio estuvo 7 años con Racing Point (Foto: Twitter/SChecoPerez)

Luego de siete años de correr para la escudería Racing Point (antes llamada Force India) de la Fórmula 1 (F1), este miércoles el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez anunció su salida del equipo al finalizar la temporada 2020 a través de un comunicado en sus redes sociales.

En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros

Y es que a pesar de tener contrato hasta 2022, la inminente salida del piloto alemán Sebastian Vettel de la escudería Ferrari terminó por afectar al tapatío, pues de acuerdo con diversos medios, sería él quien ocupe su lugar en Racing Point.

Sebastian Vettel no tuvo una buena temporada con Ferrari (Foto: Reuters)

Si bien para muchos especialistas esta noticia no fue ninguna sorpresa tomando en cuenta de que su coequipero el canadiense Lance Stroll es hijo del dueño de la escudería, próxima a convertirse Aston Martin, lo que sí sorprende es que el mexicano haya mencionado en su comunicado que “no cuenta con un plan B”, aunque su intención es continuar en la máxima categoría del automovilismo.

Siempre y cuando se me presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100% en cada vuelta

Sin embargo, ahora “Checo” tiene poco margen de maniobra y un arduo trabajo de negociaciones. Estas son las escuderías en las que Pérez podría continuar en la F1 en la temporada 2021.

El monoplaza Racing Point del mexicano Sergio Pérez durante una práctica del Gran Premio de Abu Dabi. 30 de noviembre de 2019. REUTERS/Ahmed Jadallah

Según Alex Pombo, periodista de ESPN, la norteamericana Haas y la italiana Alfa Romeo son las opciones más viables, pues ambos equipos atraviesan momentos de incertidumbre financiera, en gran medida, por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y el pésimo desarrollo de sus motores.

En Alfa Romeo, Sergio tiene la ventaja de haber participado en sus primeras temporadas cuando era el equipo Sauber, el problema es que el futuro de Kimi Raikkonen aún es incierto, además de que la presión de Ferrari por subir a Mick Schumacher a F1 a dicha filial es cada vez mayor.

Kimi Raikkonen, piloto de Alfa Romeo (Prensa Alfa Romeo)

La otra opción, Haas, es más complicada. Pues el piloto francés Romain Grosjean dejó muy claro el fin de semana pasado que el futuro del equipo sigue en duda por los altos costos de mantener el equipo.

No obstante, cabe recordar que el empresario mexicano Carlos Slim tiene muy buena relación con dicha escudería, por lo que a cambio de salvarla es posible que meta a su compatriota-

Lo que no hay duda es que la frustración para Pérez es que tanto Alfa como Haas representan un paso atrás respecto a lo que sería continuar en Aston Martin.

El sueño de Mercedes y Red Bull

Alex Albon podría salir de Red Bull, pero Pérez no sería la primera opción (Foto: Reuters)

En el papel, Mercedes y Red Bull tienen un lugar disponible cada una para la siguiente temporada. Mercedes renovó contrato con Valtteri Bottas, pero no ha renovado a Lewis Hamilton, aunque se espera que esto suceda, pues las negociaciones avanzan.

Red Bull no moverá por ningún motivo Max Verstapen, y queda libre el asiento que actualmente ocupa Alex Albon. En caso de que no haya acuerdo con el tailandés, la primera opción de esta escudería no sería Pérez, sino Pierre Gasly, del Alfa Tauri y quien ya estuvo en Red Bull en 2019.

Por su parte, Alfa Tauri al ser filial de Red Bull no pensaría mucho en “Checo”, ya que es una escudería con identidad de desarrollo de pilotos para nutrir a la escudería principal o traspasarlos a otro equipo (como Carlos Sainz) y difícilmente apostaría por un volante experimentado.

Ante esta panorama, tampoco sorprendería si el mexicano termina por tomarse un año sabático a la espera de un mejor proyecto.

