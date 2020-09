Sergio “Checo” Pérez anunció su salida de Racing Point: “Duele porque aposté por el equipo en tiempos difíciles”

Sergio Pérez llegó al equipo en el 2014 (Foto: Twitter/SChecoPerez)

El piloto mexicano Sergio Pérez anunció que no continuará con la escudería Racing Point y su ciclo concluirá al final de la presente temporada de Fórmula Uno.

En un comunicado de prensa, el piloto mencionó que tras siete años juntos, el ciclo con el equipo llegará a su fin. " En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros".





Checo, como es también conocido el piloto, señaló que por ahora no tiene un plan B, pero el objetivo es continuar en la principal categoría del automovilismo, “pero siempre y cuando se me presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100% en cada vuelta".

Sergio Pérez comunicó que no continuará con Racing Point (Foto: Twitter@SChecoPerez)





Información en desarrollo.