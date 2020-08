“Checo” Pérez reconoce que no ha hablado con ninguna otra escudería porque confía en permanecer en Racing Point

A pesar de que hubo otros equipos y escuderías que se interesaron en los servicios de Pérez, él se mantuvo siempre con una actitud profesional, por lo que solamente pensaba en la temporada 2020 (Foto: FIA/Handout via REUTERS)

Después de dar negativo a la prueba de COVID-19 y reiniciar su actividades en las pistas, la permanencia de Sergio Pérez en Racing Point sigue dando de qué hablar en el mundo del automovilismo. “Checo” se sinceró y declaró este jueves que no ha tenido comunicación con ninguna otra escudería porque confía en que se quedará.

“No. La respuesta que hemos recibido por parte del equipo es que todos queremos continuar”, señaló el piloto mexicano al ser cuestionado sobre los rumores que colocan a Sebastian Vettel como nuevo integrante del “mercedes rosa”.

Previo a su próxima carrera, la cual se llevará a cabo en Spa-Francorchamps, Bélgica, el tapatío reconoció que al principio existieron “discusiones de fondo”, pero resalta que el mensaje de parte de los directivos ha sido positivo.

Hasta el momento él se mantiene tranquilo, ya que todas las versiones que se han manejado sobre su salida han sido rumores o especulaciones. “Todos los comentarios que recibo son positivos, así que me quedo con eso, de ahí viene toda mi confianza”, explicó.

A pesar de que hubo otros equipos y escuderías que se interesaron en los servicios de Pérez, él se mantuvo siempre con una actitud profesional, por lo que solamente pensaba en la temporada 2020.

Luego de que la prensa internacional asegurara que Sebatian Vettel estaría en negociaciones con Racing Point, la permanencia de Pérez y Lance Stroll pendía de un hilo. (Foto: REUTERS)

“Es una situación que no está en mis manos, así que no me molesto. Solamente me concentro en la carrera, la disfruto y pase lo que pase no es decisión mía, así que ni si quiera le pongo atención”, expuso el piloto de 30 años frente a los micrófonos.

Luego de que la prensa internacional asegurara que Sebatian Vettel estaría en negociaciones con Racing Point, la permanencia de Pérez y Lance Stroll pendía de un hilo. Cabe señalar que el segundo es hijo del dueño, Lawrence Stroll, por lo que su lugar estaría hasta cierto punto “asegurado”.

En julio pasado, “Checo” Pérez habló sobre la relación padre-hijo que existe entre el piloto y el dueño. “Creo que (la decisión) es obvia si alguien debe irse. Yo soy padre, no sacaría a mi hijo, pero no hay mucho que pueda decir”, declaró el piloto mexicano para el canal de televisión Movistar+ F1.

Lance Stroll, por su parte, comentó hace unos días que si su padre lo llegara a remover para la próxima temporada, “no le guardaría rencor”.

Lo único cierto es que el próximo domingo, tanto Pérez como Stroll, tendrán la oportunidad de sumar más puntos cuando enciendan los motores en el GP de Bélgica. (Foto: REUTERS)

“Hay una relación de trabajo y existe una relación de padre-hijo. Si me saca, no habría rencor. Son negocios, así son las cosas a veces. Lo aceptaría sin quejarme, pasaría página y viviría para luchar otro día”, declaró el piloto canadiense al portal ‘Crash’.

Lo único cierto es que el próximo domingo, tanto Pérez como Stroll, tendrán la oportunidad de sumar más puntos cuando enciendan los motores en el GP de Bélgica. La pista de Spa-Francorchamps es una de las más emblemáticas y complicadas del campeonato, esto debido a su clima.

Sergio Pérez se dijo “orgulloso” por los resultados que ha obtenido durante sus presentaciones en Spa. “He terminado entre los cinco primeros allí varias veces. Disfruto conducir el RP20 y ha tenido grandes rendimientos en diversas carreras. Si ponemos todo junto, podemos luchar por otro buen resultado”, concluyó el mexicano.

