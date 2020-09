Jesús Angulo levantó la mano para ser convocado a las selección mexicana

Jesús Angulo levantó la mano para ser convocado por el estratega argentino (Captura de Panatalla/ Chivas de Guadalajara)

Estamos a pocas semanas de que la selección vuelva a jugar un partido, luego del parón por la pandemia de coronavirus. Por ello, el mediocampista Jesús Angulo levantó la mano para ser convocado por el estratega argentino, Gerardo “Tata” Martino.

“Claro que me gustaría representar a mi país, obviamente sería una gran oportunidad. Trabajaré de la mejor manera con los minutos que me den y tratar de que me vean de todos lados”, comentó el futbolista de las Chivas en conferencia de prensa este lunes.

El medio de 23 años habló sobre las críticas sobre su nivel de juego. “Es algo raro que cuestionen el nivel que se necesita. Nunca me dejé caer, nunca les hice caso y ahorita me siento bastante bien. Estoy pasando por un buen momento”, aseguró.

Y es que el mediocampista ha tenido pocos minutos desde que llegó a las Chivas. En Necaxa sumó 17 partidos, 16 de ellos como titular, mientras que su primera temporada con los rojiblancos apenas tuvo un partido.

En pocas semanas, Gerardo “Tata” Martino dará la convocatoria para los encuentros amistosos (Foto: Henry Romero/ Reuters)

“No me siento lejos (del nivel que tenía en Necaxa). Siento que poco a poco estoy mejor. Todavía puedo dar más, pero no estoy lejos de estar de mi mejor versión”, aseveró Angulo, que ha participado en todos los encuentros de este torneo, seis de ellos como titular.

Además, Jesús fue uno de los que anotó un de los tres goles en la victoria del Rebaño sobre los Tigres de la UANL (1-3). “La verdad que fue algo muy bonito. Estoy muy feliz por el gol, por la victoria y por haber ayudado a mi equipo”, comentó.

Lo viví de una manera muy bonita y creo que ha sido uno de los goles más importante de mi carrera

“Ya nos hacía falta sumar de a tres. Esto nos va a venir bien para retomar confianza y para sacar esa presión que teníamos. Nos va a ir mejor y va a ser un Guadalajara que va a tratar de proponer”, externó sobre el triunfo.

Jesús fue uno de los que anotó un de los tres goles en la victoria del Rebaño sobre los Tigres de la UANL (Foto: Twitter/ @Chivas)

El joven futbolista negó que el equipo le haya costado entender la idea futbolística de su nuevo técnico, Víctor Manuel Vucetich. “Creo que fue por mala suerte. Nosotros siempre insistimos y el balón no quería entrar”, señaló.

Indicó que Vuce les ha hecho trabajar en cuestiones que tenían que mejorar dentro del campo de juego. “Cada entrenador trabaja diferente y hay que adaptarse a las diferentes situaciones. Creo que hemos venido implementando cosas que nos hacía falta mejorar”, añadió el futbolista.

Si bien, hemos tenido partidos buenos y malos, el equipo se ve más conjunto

El joven futbolista negó que el equipo le haya costado entender la idea futbolística de Víctor Manuel Vucetich (Foto: Twitter/ @Chivas)

Angulo reconoció que “está muy apretada la tabla”, por lo que esta doble jornada será un reto que afrontar. “Hay muchos equipos que están con los mismos puntos, pero Guadalajara va a ser un equipo que proponga”, aseveró.

Sobre su próximo rival, los Gallos Blancos de Querétaro, Jesús mencionó que son un rival complicado. “Van a venir a sacar el resultado, entonces nosotros debemos de estar concentrados en ir por los tres puntos”, agregó.

“Son partidos que tenemos que trabajar bastante bien. Hay que sumar de a tres si queremos seguir arriba”, concluyó el mediocampista rojiblanco.

