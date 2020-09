La frase de Rafael Santos Borré que encendió las alarmas en River

Rafael Santos Borre puso en duda su continuidad en River (Prensa River- Diego Haliasz)

River trabaja a contrarreloj para llegar en óptimas condiciones al reinicio de la Copa Libertadores, el gran objetivo del club en lo que resta del año. El jueves 17 de septiembre viajará a Brasil para medirse con San Pablo.

Con poco movimiento para concretar caras nuevas, las principales novedades (y preocupaciones) de Marcelo Gallardo pasan por saber con qué plantel contará para lo que resta de la temporada. Pese a que aún no se hizo oficial, la primera baja resonante es la de Juan Fernando Quintero al Shenzhen de China (el mediocampista hace varios días que no se presenta a entrenar y actualmente se encuentra en Miami resolviendo algunos asuntos personales). Además, desde el entorno de Jorge Carrascal (lo representan las mismas personas que al ex Porto), avisan que en los próximos días podría llegar un nuevo ofrecimiento del CSKA Moscú.

Otro que tiene varios pretendientes a su alrededor es Rafael Santos Borré. El goleador de la pasada Superliga (12 goles, la misma cantidad que Silvio Romero, de Independiente) sorprendió con su respuesta a la pregunta sobre qué será de su futuro en diálogo con el programa El Vbar, de Radio Caracol.

Rafael Santos Borré puso en duda su futuro en River (Radio Caracol)

“Vamos a esperar a ver qué pasa”, fueron las palabras que utilizó el deportista surgido de la cantera del Deportivo Cali al ser consultado sobre si seguiría vistiendo la camiseta de River este semestre.

El punta actualmente tiene contrato hasta junio de 2021. El conjunto de Núñez posee el 50 por ciento de la ficha del futbolista (más los derechos federativos), mientras que la otra mitad pertenece al Atlético Madrid, quien posee una cláusula a su favor de 7 millones de euros para hacerse con la totalidad del pase del colombiano.

El principal inconveniente es que si el Millonario quiere extenderle el vínculo a Borré, primero debe tener al menos el 75 por ciento de su ficha, por lo que le tendría que pagarle unos 3.5 millones de euros al equipo español (así lo estipula el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017).

Las palabras del colombiano ahora abren un sinfín de especulaciones, ya que distan de las que esbozó cuando regresó al país tras pasar algunos días de la cuarentena en su país. “Estoy muy feliz y tranquilo en River. Es un equipo que me ha dado muchas cosas. Lo que llegue hay que analizarlo, pero no estoy apurado para tomar una decisión. Sé que el tema del contrato es complejo por las cláusulas que hay, pero estoy tranquilo por el respaldo del cuerpo técnico y los compañeros”, expresó el ex Villarreal.

Hoy Rafael Santos Borré es una de las grandes figuras de River y su principal carta ganadora en ataque. Tras la salida de Nacho Scocco (decidió no renovar y volver a Newell´s), los otros delanteros del plantel son Lucas Pratto, Matías Suárez y los juveniles Benjamín Rollheiser (20 años), Julián Álvarez (20), Lucas Beltrán (19) y Federico Girotti (21).

