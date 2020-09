Sergio Ramos opinó sobre el conflicto de Messi con el Barcelona, con un sutil cuestionamiento

Messi y Ramos, frente a frente en un clásico de 2019 (CURTO DE LA TORRE / AFP)

Fueron rivales, enemigos deportivos; en una época de oro del fútbol español, en el que Barcelona y Real Madrid se han repartido los títulos tanto en la la élite del fútbol español como en la Champions League. ¿Y a partir de la próxima temporada jugarán en ligas diferentes? Mientras la dirigencia culé y el entorno de Messi dieron comienzo a las negociaciones formales sobre el futuro del astro luego del envío del burofax en el que se declaró libre, Sergio Ramos, símbolo de la Casa Blanca, opinó sin pruritos sobre el caso.

En el umbral del cruce de mañana entre España y Alemania por la Liga de Naciones de Europa, el defensor, de 34 años, se refirió al conflicto entre el argentino y el conjunto blaugrana, que está a punto de generar la partida del delantero, ya sea al Manchester City (el conjunto con más chances de recibirlo) o al PSG.

“Es un tema que nosotros debemos dejar al margen. Se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si lo están haciendo bien lo de su salida. Nos gustaría que permaneciera aquí”, señaló, con un sutil cuestionamiento a los modos utilizados para llevar adelante su determinación. Hasta el momento, la Pulga todavía no se expresó públicamente; sólo lo hizo su padre en sus primeras horas en España, aceptando que es “muy difícil” su continuidad en Barcelona. Y el hecho de la actitud de haber enviado un burofax antes de explicarle su postura al público culé es, tal vez, el único gesto que le critica la afición al ídolo en medio del conflicto.

La Liga de España, que en los últimos años perdió a figuras como Neymar y Cristiano Ronaldo, se expresó el último domingo respaldando la postura de Barcelona, que subraya que la cláusula de salida gratuita venció el pasado 10 de junio, más allá del corrimiento de fechas de la temporada por la pandemia de coronavirus. Sin Messi, claro, la competencia perderá espectadores, inevitablemente.

“Leo hace mejor la liga española, a su equipo y a los clásicos. Siempre te gusta ganar estando los mejores y el es uno de los mejores del mundo. Se ha ganado el derecho de decir su futuro para nosotros no es una noticia preocupante”, apuntó Ramos en rueda de prensa.

El zaguero, precisamente, ingresa en una etapa parecida a la que transita Messi: en menos de un año se vence su vínculo con el Merengue. ¿También dejará la plantilla en la que es el máximo referente? “Es un tema que no hemos tocado. No nos genera intranquilidad. El tema del futuro no me preocupa. Llevo mucho años en el Madrid y no me he planteado nunca una salida. Ahora me centro en jugar y en hacer una buena temporada”, concluyó.

