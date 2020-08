Luka Doncic recibió una brutal agresión en la eliminación de los Mavericks ante los Clippers y casi desata una pelea en la NBA

La agresión a Luka Doncic en la NBA

El duelo por el sexto juego de la llave entre Los Ángeles Clipper y Dallas Mavericks inició con un episodio violento que manchó la jornada de la NBA. Los protagonistas fueron Marcus Morris, quien ya ha tenido algunos episodios de este estilo, y Luka Doncic una de las grandes promesas de la liga norteamericana de baloncesto.

Durante el primer cuarto, cuando la franquicia de Los Ángeles se imponía por 27 a 25, el esloveno armó una maniobra individual para pasar entre dos rivales que iba a terminar con una bandeja, sin embargo, se encontró con el jugador estadounidense. El ala-pívot de más de 2 metros del altura hizo lo posible para que su contrincante lograra su objetivo y para eso le dio un fuerte manotazo en el rostro que casi desata una batalla,

Es que tras recibirlo, Doncic estalló de furia y quiso ir contra él, pero fue detenido por sus compañeros. Luego de algunos empujones, los árbitros expulsaron a Morris, quien se marchó de inmediato rumbo a los vestuarios, en una decisión que fue aplaudida por los fans en las redes sociales.

Doncic tuvo que ser separado por sus compañeros (USA TODAY Sports)

El jugador de los Clippers tiene varios antecedentes de este estilo, el más reciente había sido en el quinto duelo de esta serie cuando había pisado a Doncic en el tobillo en donde había sufrido una lesión. En 2019, en su estreno en los New York Knicks, tras su paso por Boston Celtics y un frustrado desembarco a San Antonio Spurs, agredió a Justin Anderson. En su intento de eludir la presión del rival, rozó con su codo la cara de su contrincante, quien miró asombrado al árbitro por no pitar falta. No conforme con esa agresión, el interno golpeó a Anderson con el balón en su cara, lo que provocó una gresca en la mitad del campo de juego. Por suerte la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de algunos basquetbolistas.

Con el triunfo por 111 a 97, los Clippers avanzaron a las semifinales de la conferencia oeste de la NBA y la gran figura de este domingo fue Kawhi Leonard con 33 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias. por su parte, Doncic se despidió con un promedio en playoffs de 37,2 puntos, 12,2 rebotes y 10,4 asistencias por partido. En la siguiente instancia, los de Los Ángeles se medirán ante el ganador de la llave entre Utah Jazz y Denver Nuggets que está 3 a 2. Del otro lado, Boston Celtics venció este domingo por 112-94 a los campeones defensores Toronto Raptors en el primer partido de esta serie semifinal de la Conferencia Este..

