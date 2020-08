“Siempre confíe en la justicia”: Ricardo La Volpe volvió a ser declarado inocente por el caso de la podóloga de Chivas

Nuevamente el director técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe fue declarado inocente este jueves por el tribunal magistrado sobre el caso de la podóloga de las Chivas de Guadalajara, quien desde 2014 lo denunció por presuntos delitos de hostigamiento sexual y atentado al pudor.

De acuerdo con su abogado, Enrique Venegas, la Décima Sala Especializada en Justicia Integral del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco le otorgó el auto de libertad al estratega de México durante el Mundial de 2006 en Alemania, debido a la falta de pruebas para acreditar el delito que se le imputa.

“El auto de libertad se le concedió a la literalidad. Es por falta de elementos para procesar. No encontraron con qué valorar si es culpable o no; así de clara es la resolución” , declaró en entrevista para ESPN.

El litigante explicó que durante el arranque del conflicto tanto Jorge Vergara y Angélica Fuentes, entonces dueños del club, destinaron todos los recursos para que Belén Coronado, podóloga del club fuera representada por uno de los abogados más prestigiosos siendo uno de ellos José Luis Nassar, quien no pudo obtener el triunfo en los tribunales.

Durante el juicio y confiado de la inocencia, Venegas decidió someter a la prueba de polígrafo a La Volpe en dos ocasiones y dentro de la Fiscalía sin ser un requerimiento judicial, situación que la defensa de Coronado se negó a realizar, pero que fue presentada posteriormente proveniente de un despacho externo.

Hemos sentido la justicia desde la primera vez. Esto inició en 2014 y siempre han sido resoluciones favorables. El tema es que por ahí, si no fuera una figura pública, si no tuviera tanta trascendencia, tal vez si fuera tu vecino, se desecharía el tema de una manera más fácil

Ahora, La Volpe y su cuerpo legal se encuentran a la espera, para saber si habrá otra instancia o si aquí se cierra el caso a favor del ex entrenador de las Chivas.

“Lo que hemos hecho es esperar a ver qué quieren argumentar para que se los vuelvan a desechar. Es un auto de libertad por falta de elementos para procesar, ni siquiera hay elementos para procesarlo. Están desechando el tema, así de claro”, puntualizó Enrique Venegas.

Por su parte y tras la resolución, “El Bigotón” dijo al diario Récord que siempre confió en la justicia, además de asegurar que lamenta la polémica generada por algunos medios debido a que afectan a sus seres queridos.

Siempre confié en la justicia. Desde el inicio fui al detector de mentiras, siempre me presenté, jamás en mi vida tuve una acusación. Llevo mucho tiempo en el fútbol. Se presentó esto y siempre dije que lamentaba esta situación y no por mí, sino por mi familia, mis nietos, las cosas que tienen que pasar

Asimismo, arremetió contra el periodista René Tovar de ESPN, por haber publicado hace unas semanas que se giraría una orden de aprehensión contra él sin justificación alguna.

Cuando hay una acusación que ya esté fiscalizada por la justicia, pues bueno, manda esa información. Pero no puedes mandar algo desprestigiando y no entendiendo que hay una familia atrás. Tiene que pedir disculpas y espero que ya con esto se termine esta situación que lleva más de seis años

La denuncia de la podológa

Según declaraciones de Belén Coronado, el viernes 18 de abril de 2014 el estratega visitó su consultorio a las 14:00 horas, cuando supuestamente aconteció el “hostigamiento al pudor”:

El señor Ricardo La Volpe entró a mi consultorio, pero cuál fue mi sorpresa que entró solamente con una toalla enredada a la altura de la cintura por lo que yo me sorprendí porque ninguna de las personas que entran a mi consultorio lo hacen con esa vestimenta (…) Al final de sesión de todos los pacientes se les da un masaje en los pies (…) momento se levanta la toalla aún más de donde la tenía y ésta queda de tal forma que su pene quedó sin cubrir por la toalla y me dijo ‘masajéame arriba’(...) a lo que le contesté que no hacía masajes (…) me dijo ‘¡Qué te da miedo!’