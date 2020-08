“Sabemos que tenemos que mejorar”: Matheus Dória lamentó que Santos esté en la últimas posiciones de la tabla

Matheus Dória lamentó que Santos esté en la últimas posiciones de la tabla (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Santos Laguna no vive su mejor momento en el Guard1anes 2020. Después de seis jornadas disputadas, los Guerreros se encuentran en la posición 16 de 18 en la tabla general, con tan sólo cinco puntos.

“A veces las cosas no funcionan o no salen como a nosotros nos gustan. Sabemos que tenemos que mejorar, comprender el momento que estamos viviendo. Tenemos que ser inteligentes y respirar”, explicó el defensor Matheus Dória en conferencia de prensa este miércoles.

El futbolista brasileño reveló que, tras los malos resultados de la últimas fechas, tuvieron una reunión con el cuerpo técnico. En ella hablaron sobre la situación que están viviendo para poder sobreponerse.

“Sabemos que es una posición muy complicada y no nos gusta. No estamos acostumbrados a estar tan abajo y debemos de hacer la autocrítica para mejorar”, aseveró el carioca, quien agregó que deben de ir por la victoria “sí o sí” contra Querétaro.

Estamos con cinco puntos y debemos juntarnos con los que están arriba. Por eso, debemos ir por los tres puntos

El zaguero apuntó que a estas alturas no importan las formas de conseguir una victoria, sino salir del “bache” a como dé lugar. “Jugando bien o jugando mal, tenemos que buscar tres puntos para salir de esa zona. Nosotros somos los que jugamos y tenemos que juntarnos para salir de esta situación”, acotó.

“La garra y el corazón no pueden faltar en un jugador. Obviamente lo debemos mezclar con la razón. No hay que atacar como idiotas y dejar huecos en la espalda. Debemos de ser inteligentes por el momento que vivimos, sin dejar escapar más puntos”, expuso el central sudamericano.

Aunque apuntó que no hay excusa, señaló que el plantel no ha podido estar completo por diferentes situaciones. “Siempre tuvimos el problema de los contagiados (por COVID-19), con jugadores que venían de dos o tres días entrenando luego de su aislamiento. Eso nos afectó un poco”, detalló.

A pesar de esto, creo que logramos hacer buenos resultados con (Guillermo) Almada y la continuidad

“Muchas veces nos pasó que teníamos que entrenar con la Sub-20 por no tener todo el plantel apto. En esta semana creo que no nos falta nadie. Sí pudimos entrenar bien y hacer lo que estamos acostumbrados”, acotó Dória.

Sin embargo, puntualizó que esta es una situación que viven todos los equipos. “Es un tema al que tenemos que acostumbrarnos en la nueva normalidad. Por más que no nos gusta, tenemos que adaptarnos lo más rápido posible”, reiteró.

En cuanto al partido contra los Gallos Blancos, el defensor mencionó que han estudiado a sus rivales. “Sabemos que tienen delanteros fuertes que aguantan el balón y salen rápido en los contragolpes. Tenemos que estar listos ahí”, detalló.

Aclaró que no se concentran en los resultados de Querétaro, quienes lograron vencer a Cruz Azul y América, ambos candidatos al título, en partidos anteriores. “No nos fijamos en lo que hicieron ellos contra los grandes. Nosotros debemos mentalizarnos en jugar bien”, agregó.

Por último, aseguró que al grupo no le afectaron las versiones de la prensa que colocaban a su técnico, Guillermo Almada, en la selección de Ecuador. “Por no tener pláticas de ese tema, a nosotros nos dio igual. Cuando llegábamos al club y veíamos al míster, sabíamos que estaba con nosotros. Es un tema del que no hablamos en ningún momento”, concluyó.

