Suspendieron a un histórico relator de béisbol por un comentario homofóbico en plena transmisión

Thom Brennaman, histórico relator de béisbol, fue suspendio por hacer un comentario homofóbico en el medio de una transmisión (AFP)

Thom Brennaman es un nombre de peso cuando de transmisiones de béisbol se habla en los Estados Unidos. Periodista con más de 25 años de experiencia, desde 2007 se volvió un estandarte como relator de las campañas de los Reds de Cincinnati. Fue así que su comentario al aire provocó tanta sorpresa como repudio entre los millones de fanáticos del deporte.

En la previa de la séptima entrada del cotejo entre los Big Red Machine y los Royals de Kansas City por la cuarta jornada de la temporada de la MLB, el comentarista deportivo se confió que su micrófono estaba apagado durante una tanda publicitaria y soltó la frase: “A fag capital of the world”, lo que traducido al español sería algo así como “una de las capitales marica del mundo”, en referencia a la ciudad del estado de Misuri.

Rápidamente, la frase fue compartida por las redes sociales, generando un fuerte rechazo por los usuarios. Fue allí que, en pleno partido y noticiado de su error, Brennaman decidió tomarse un minuto para pedir disculpas públicamente a través del canal Fox Sports. “Hice un comentario antes esta noche, que supongo que salió al aire, del que estoy profundamente avergonzado. Si he lastimado a alguien, no puedo decirte cuánto, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, mucho. Me enorgullezco de mí mismo y me considero un hombre de fe...”, fue la primera parte de su discurso hasta que fue interrumpido por un home-run de Nick Castellanos, lo que lo obligó a relatar el cambio de score en el marcador.

Thom Brennaman, relator de beisbol de los EEUU.

Luego, retomó: “No sé si me voy a poner estos auriculares de nuevo. quiero pedirle disculpas a los Reds, a mis jefes de Fox Sports Ohio, a los que firman mi cheque de pago, a las personas con las que trabajo y a cualquiera a quien haya ofendido aquí esta noche. Ese no es quién soy en realidad, ni nunca lo fui. Estoy muy apenado y les ruego por su perdón”. Fue allí que decidió abandonar la transmisión y dejar en su lugar a su compañero Jim Day para que terminase de comentar el encuentro de la noche.

Al otro día, el manager de Brennaman emitió un nuevo comunicado que fue publicado en el Washintong Post en el que su representado volvía a pedir disculpas públicamente. “Me gustaría disculparme sinceramente por los comentarios inapropiados que hice durante la transmisión de anoche. Cometí un terrible error. A la comunidad LGBTQ y a todas las personas a las que he herido u ofendido, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. Te pido respetuosamente su perdón”, rezó el mismo.

Quien también salió a expresarse ante la comunidad fue el equipo de los Reds, que a través de una carta en su cuenta de Twitter dijeron que su organización estaba “devastada por el horrible comentario homofóbico”. Además, informaron que a Brennaman “lo sacaron del aire y de inmediato lo suspenderon de hacer transmisiones para su franquicia”. El equipo ofreció sus “más sinceras disculpas a la comunidad LGBTQ + en Cincinnati, Kansas City, en todo este país y más allá” y agregaron que “adoptan una política de tolerancia cero para los prejuicios o la discriminación de cualquier tipo, y lamentamos mucho a cualquiera que haya sido ofendido”.

El comunicado de los Reds de Cincinnati

Otro de los que tomó su postura al respecto fue Marty Brennaman, padre de Thom y la voz de la radio de los Reds desde 1974 hasta su retiro el año pasado. “Un micrófono abierto es el mayor enemigo que tienes”, le comentó al medio Cincinnati Enquirer dado el ritmo pausado de los juegos de béisbol.

“Como padre, me duele por él. Lo que dijo no es un reflejo de quién es Thom. Sé que no es él. Pero también me siento terrible por la gente a la que ofendió el comentario. Siempre debes estar consciente de que el micrófono podría estar abierto. La peor sensación del mundo, si no estás en el aire, es que dices algo y lo escuchas regresar a tus auriculares”, señaló.

