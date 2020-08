“El fútbol mexicano es parecido al argentino”: afirmó Flavio Álvarez, volante de los Pumas de la UNAM

Uno de los debates más comunes en las últimas décadas en los programas especializados es, si la Liga MX es mejor que la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

Para Favio Álvarez, volante argentino de los Pumas de la UNAM, hay muchas similitudes entre ambas ligas. Así lo aseguró este miércoles en rueda de prensa:

El fútbol mexicano es parecido al argentino. Cuando estás en un club grande como Pumas, la exigencia es al máximo, nos lo demuestran día a día (los aficionados). Estamos en el cuarto puesto, no hemos perdido y nos exigen. Tenemos que salir a ganar todos los partidos, a mí me gusta y por eso no dudé en venir acá