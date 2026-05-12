Chile, el mayor productor de cobre, celebra el precio histórico pero avisa de riesgos en la oferta

Santiago de Chile, 12 may (EFE).- Chile, el mayor productor de cobre del mundo, celebró que el precio del metal rojo alcanzara este martes los 6,29 dólares la libra, su máximo histórico, pero alertó de riesgos en la oferta global.

"El precio histórico alcanzado por el cobre es una buena noticia para la economía chilena, porque estimula proyecciones favorables para la inversión y el dinamismo de la industriá minera. También significa una mayor recaudación tributaria para el Estado", dijo -en un comunicado- el ministro chileno de Economía y Minería, Daniel Mas.

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El precio del cobre a tres meses registró este martes su máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al alcanzar los 6,29 dólares por libra (13.872 dólares la tonelada métrica).

Se trata de un aumento del 1,46 % con respecto al precio del lunes, según la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que apuntó que, en lo que va de año, el precio medio del cobre alcanza los 5,84 dólares la libra.

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“Si bien los altos precios registrados este año por nuestro principal producto de exportación responden, principalmente, a una combinación de factores que están tensionando la capacidad de respuesta entre oferta y demanda, estos valores son un indicador muy positivo para el desarrollo de la minería chilena, que proyecta una cartera de inversiones superior a los 100.000 millones de dólares", indicó Mas.

El Gobierno liderado por el ultraconservador José Antonio Kast está tratando de acelerar esas inversiones "con una regulación más eficiente y una tramitación más ágil de permisos", agregó el ministro.

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Según Cochilco, el precio histórico se explica por la lenta normalización de la mina Grasberg, en Indonesia; la caída en la producción chilena registrada el primer trimestre de 2026; la escasez de ácido sulfúrico asociada a disrupciones logísticas en el Estrecho de Ormuz y el persistente déficit de concentrados.

"El mercado del cobre está reflejando una creciente preocupación por la capacidad de respuesta de la oferta mundial frente a una demanda que se mantiene sólida", aseguró -en el mismo comunicado- la vicepresidenta ejecutiva del organismo estatal, Claudia Rodríguez.

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Chile -donde la minería representa cerca del 13 % del PIB nacional y operan gigantes mineras como Codelco, BHP o Anglo American- cerró 2025 con una producción total de 5,4 millones de toneladas de cobre, lo que significa una caída del 1,65 % con respecto al año anterior.

La reducción en la producción se debió principalmente a la interrupción de las operaciones en El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, que fue afectada por un derrumbe en julio pasado en el que murieron seis trabajadores.

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El cobre es considerado "el sueldo de Chile" y se calcula que por cada centavo que sube, el país austral recibe entre treinta y cuarenta millones de dólares adicionales en impuestos.