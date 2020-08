“Son accidentes”: Miguel Layún comparó la goleada al Barcelona con el 7-0 de Chile a México

El mexicano Miguel Layún. EFE/José Méndez/Archivo

El mediocampista de Rayados de Monterrey, Miguel Layún, hizo un streaming a través de redes sociales para hablar con sus seguidores sobre futuros proyectos y algunas anécdotas de su carrera futbolística.

Luego de opinar sobre la goleada que recibió el Barcelona ante el Bayern Múnich, el ex americanista recordó la escandalosa derrota que sufrió México ante Chile en la Copa América Centenario y aseguró que las goleadas son necesarias en la carrera de los futbolistas.

“A mi me tocó estar del otro lado cuando vivimos aquella tarde-noche contra Chile y sí, es bastante frustrante porque no hallas ni por donde quitarte de encima lo que está pasando, pero bueno son accidentes que a veces tienen que suceder para abrir los ojos y nada, a darle”, declaró el seleccionado nacional.

De igual forma, resaltó que es un suceso “extraño” que un equipo de la talla del Barcelona pierda (2-8); sin embargo, reconoció que los culés se encontraron con un equipo bastante poderoso como el Bayern Múnich.

“Lo que creo es que el Barcelona se topó con un Bayern Múnich que no tiene llenadera y que normalmente los equipos en esas instancias bajan la potencia cuando se ven con una ventaja considerable, pero el Bayern nunca quitó el pie del acelerador”, explicó el originario de Veracruz.

Miguel Layún le compartió a sus seguidores que no le molestaría colgar los tacos con el conjunto rayado, pero tampoco descarta despedirse con las Águilas del América. (Foto: AP)

Tiempo después, uno de sus seguidores lo cuestionó sobre su futuro en la Selección Nacional de México. Miguel Layún no dudó un segundo y señaló que anhela disputar su tercera Copa del Mundo, pero la situación lo compromete a dar lo mejor para ser considerado por Gerardo Martino.

“Aspiro a Qatar, sí, la verdad sí, después no sé si voy a llegar, pero todo depende de mi condición física y de lo que haga a partir de este momento en mi carrera”, indicó. Además, Layún espera seguir consolidándose en la Sultana del Norte con el Monterrey.

Respecto a su retiro de la canchas, Miguel Layún le compartió a sus seguidores que no le molestaría colgar los tacos con el conjunto rayado, pero tampoco descarta despedirse con las Águilas del América.

“Me gustaría retirarme en Monterrey o en América, son mis dos opciones idóneas, pero también entiendo que el mundo del fútbol es muy cambiante y no sé qué tan factible pueda ser eso, ojalá pueda alcanzarlo”, declaró.

Los equipos que destacan en la carrera de Miguel Layún son Atalanta, Watford, Porto, Sevilla y Villarreal FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Para Miguel Layún, el fútbol lo llenó de gloria aquella noche del 23 de mayo de 2013, cuando a través de los 11 pasos pudo darle un campeonato de liga al equipo americanista ante Cruz Azul.

“Sin duda me quedo con el penal frente a Cruz Azul. No me tropecé ni lo metí de churro. En ese momento no podía escuchar todos los gritos de la gente, pero recuperé la respiración hasta que vi la pelota dentro de la portería”, concluyó.

Otra de las noches de ensueño en la carrera de Layún fue cuando logró meter 4 goles ante Santos Laguna. Un partido que quedó inmortalizado en la memoria americanista. El portero de aquella noche fue Oswaldo Sánchez.

Los equipos que destacan en la carrera de Miguel Layún son Atalanta, Watford, Porto, Sevilla y Villarreal. Su mejor época fue con el conjunto de Coapa, ya que en 142 partidos con la playera azulcrema logró marcar 15 anotaciones y conseguir dos campeonatos de Liga MX.

