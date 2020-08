El jugador mexicano Omar Govea sufrió accidente automovilístico en Bélgica

Omar Govea llegó al equipo del Zulte Waregem en julio del 2019 (Foto: Twitter@96govea))

Omar Govea, mediocampista Zulte Waregem, sufrió un accidente automovilístico la madrugada de este domingo 2 de agosto en Sint-Eloois-Vijve, Bélgica.

La organización Zulte Waregem informó que el futbolista mexicano estuvo involucrado en un accidente de tránsito en Sint-Eloois-Vijve”.

Añadió que tanto los ocupantes del otro auto, como el acompañante de Govea, Luka Zarandia, resultaron levemente heridos, los daños fueron principalmente en los ojos.

Por el momento, no se ha dado a conocer información oficial relacionada con las razones por las cuales sucedió el accidente.

Omar Govea firmó en julio del 2019 por tres temporadas con el Zulte Waregem (Foto: Twitter@96govea)

El medio Nieuwsblad reportó que el futbolista de 24 años conducía en estado de ebriedad, además, no contaba con licencia de conducir para conducir válida. El accidente reportó que sucedió a la 12:40 horas.

Además, describe que el futbolista al dar una vuelta en un esquina se impactó con otro auto que se encontraba estacionado y en la que se encontraban dos personas, quienes fueron trasladadas al hospital.

La organización puntualizó que espera el informe oficial de la policía al respecto del incidente y hace énfasis en que el club respeta los valores y esperan que las personas involucradas con el club hagan lo mismo.

El jugador originario de San Luis Potosí se integró al club de la Jupiler Pro League de Bélgica en julio del 2019, con el que firmó un acuerdo por tres temporadas.

Omar Govea, jugador del Zulte Waregem, (Foto: Twitter@96govea)

Omar formó parte de las fuerzas básicas del América. Fue en el 2015 que el Porto B lo firmó y permaneció dos temporada. Posteriormente, fue transferido al Royal Excel Mouscron, también de la primera división de Bélgica.

Para el 2018 firmó con el Royal Antwerp y en julio del 2019 se concretó su llegada al Zulte Waregem, por tres temporadas. Cabe señalar que se trató de una compra definitiva al Porto.

“Este es otro paso adelante en mi carrera. Me gustan los grandes desafíos que encuentro aquí. Haré todo lo que pueda para convertirme en un eslabón importante y dar un 200% para el equipo y los aficionados”, indicó el canterano del América hace un año.

El desempeño del jugador ocasionó que el diciembre del año pasado fuera reconocido como el jugador del mes, periodo en el que disputó siete encuentros como titular, anotó dos goles en la Liga y tres en Copa.

Omar Govea, mediocampista del Zulte Waregem, (Foto: Twitter@96govea)

Al respecto, mencionó para El Economista: “Antes de llegar al Waregem, el entrenador habló conmigo, me dijo que quería que formara parte de su equipo, me dio un rol importante. Me comprometió y eso me gusta, echarme el equipo al hombro y desde lo emocional hasta lo futbolístico aportó para mi desarrollo”.

En abril, Govea indicó para Fox Sports que esperaba ser convocado para el próximo proceso mundialista, ya que uno de sus objetivos era regresar a la selección mexicana.

“No tuve aún contacto con el profe Martino; claro que llegué a ver una nota que había un seguimiento y eso me dejaba totalmente feliz, sabía que el llamado podría ser este. Lamentablemente, por salud de todos nosotros, de toda la gente, se tuvo que posponer, pero mi cabeza y mi mentalidad es volver a selección, quiero volver a selección, trabajo para ello”, indicó el jugador mexicano para dicha cadena.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Estrellas del fútbol que arruinaron sus carreras por un accidente automovilístico

Futbolista mexicano está involucrado en accidente automovilístico donde hubo dos muertos

Nuevas pruebas enviarían al futbolista Joao Maleck 10 años a prisión

Futbolistas que cayeron en desgracia y terminaron en prisión como Joao Maleck