Romario Hernández pensó en buscar otro club por la incertidumbre que generó la Liga de Expansión MX (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Estamos a menos de un mes para que inicie el primer torneo de la Liga de Expansión MX. Aunque aún faltan detalles de la nueva categoría, los 16 clubes ya se preparan para inaugurar el nuevo formato de la división de plata del fútbol mexicano.

Sin embargo, fueron varios meses en que los jugadores estuvieron en la incertidumbre por su futuro. Luego de la desaparición del Ascenso MX y el cambio de reglas para beneficiar la formación de jóvenes, Romario Hernández no sabía si se quedaría sin club.

Leones Negros no podía asegurar su permanencia en el equipo, pues ellos tampoco sabían cómo serían las reglas de competencia. “Sí me moví”, dijo el mediocampista de 26 años cuando se le preguntó si llegó a buscar otro equipo que le diera certeza sobre su futuro.

Leones Negros no podía asegurar su permancia en el equipo, pues ellos tampoco sabían cómo serían las reglas de competencia (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Sí me pegó mucho porque no sabíamos que iba a pasar con nosotros

“Afortunadamente para el mediocampista de 26 años, la UdeG sigue contando con sus servicios. “Alberto Castellanos (el presidente del equipo) nos dijo que el proyecto seguía. Siempre he estado a muerte con él y con el club. Me toca trabajar acá”, detalló en conferencia de prensa este martes.

“Nos tiene intranquilos. Es un torneo nuevo que no sabemos ni las reglas. Han manejado muy mal este cambio, pero no nos queda de otra”, lamentó sobre la organización el jugador, que ahora le toca guiar a los jóvenes con su liderazgo en la cancha.

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, siempre apoyó al jugador (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Ahora que iniciará el torneo en agosto, consideró que será complicado por la suspensión del ascenso y descenso en México, pues los triunfos sólo serían simbólicos. “Sí es difícil porque sientes que no juegas para nada, pero nosotros estamos en lo nuestro”, aclaró.

Al preguntarle sobre el rigor de los partidos con las nuevas reglas, el mexicano aseguró que eso dependerá de los demás equipos. “Dios quiera que nos dejen ascender al equipo en dos o tres años”, mencionó Hernández.

Ahora que habrá más futbolistas jóvenes en la cancha, Romario no tuvo empacho por aceptar la responsabilidad del líder. “Ahorita, la verdad, va a caer la responsabilidad en mis hombros. Hay unos chavos que se me desubican, pero hay que arreglarlos”, comentó con una sonrisa.

Ahora el mediocampista de Leones Negros está enfocado en el incio del torneo y aceptó ponerse el gafete de capitán para guiar a los más jóvenes (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

En el equipo, entrenado en cancha, no se nota la diferencia de las edades

“Es una responsabilidad que vengo trabajando desde hace años. No le temo. Si la responsabilidad va a caer en mí, pues la acepto”, remarcó el mediocampista.

A pesar de señalar que está a “muerte con el club”, declaró que no rechazaría una oportunidad de jugar en primera con otro equipo. “Si te llega una oportunidad y te quieren en Primera División, no la vamos a dejar. El presi (Castellanos) nos dijo que no había problema si había una oferta de Primera División”, explicó.

Leones Negros se prepara para el inicio de la Liga de Expansión MX (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Ahora sólo está enfocado en el inicio del torneo, programado para el 14, 15 y 16 de agosto. Lo que sí reconoció fue el complicado proceso del regreso a los entrenamientos, luego de meses haciendo ejercicios en casa debido a la pandemia de COVID-19.

“Un poco difícil. Fue mucho tiempo que duramos parados. Esa sensación fue media rarita, pero con los trabajos no nos costó volver a la cancha”, aseguró. “Nos movió un poquito el tapete, pero estamos para dar todo en la cancha”, concluyó Romario.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Jugó en América y Europa: este es el flamante refuerzo de Cimarrones para la Liga de Expansión

Liga de Expansión MX: clubes en la incertidumbre por la falta del calendario y del contrato televisivo

Guillermo Alison dejó Cruz Azul tras 15 años y jugará en el Cancún FC

Femexfut ratificó cambios de la Liga de Expansión MX; confirmaron filiales de Pumas y Chivas