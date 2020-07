América informó que por el momento no contratará jugadores: “Es complicado por el momento que se vive económicamente”

REUTERS/Henry Romero

Debido a las complicaciones económicas que desató la pandemia por COVID-19, el América detalló que por el momento no está en posición de comprar más futbolistas.

Santiago Baños, presidente de las Águilas, dijo que esta semana anunciará el próximo refuerzo que llegó al club en calidad de préstamo.

“Es complicado por el momento que se vive económicamente y por eso digo que depende de las circunstancias y de cómo se den las negociaciones para poderlo traer, obviamente no estamos en estos momentos en posición de comprar jugadores, entonces involucra muchos temas que esperemos que lo podamos cerrar esta semana y que participe lo más rápido posible”, dijo Baños a Marca Claro.

Los contagios de COVID-19 y las molestias físicas fueron las causas principales por las que las Águilas no iniciaron con su plantilla completa esta temporada. Para la jornada 1 Miguel Herrera no contó con jugadores como Giovani Dos Santos, Paul Aguilar y Henry Martin.

(Foto: Archivo)

Por otro lado, el COVID-19 ya entró al Nido de Coapa y este fin de semana se dio a conocer la existencia de dos casos positivos, tratándose del jugador Emilio Lara Contreras y del preparador físico, Giber Anibal Becerra Montijo.

Hasta el 1 de julio de 2020, la Liga MX había registrado 54 casos de COVID-19, en su gran mayoría asintomáticos. Los casos de Santos y Cruz Azul fueron alarmantes, ya que sus plantillas superaron la decena de contagios.

La semana pasada se reportaron 22 contagios más en seis equipos de la Liga MX: América, Necaxa, Santos, Guadalajara, Monterrey y Atlas.

Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, se comprometió a seguir todas las indicaciones sanitarias para no poner en riesgo la integridad de los jugadores.

Miguel Herrera (Foto: EFE)

Por otra parte, el entrenador del América, Miguel Herrera, afirmó este lunes, luego del triunfo de su equipo por 2-1 sobre el Pachuca que el cuadro azulcrema arranca para ser campeón del Apertura mexicano y, si no lo logra, es un fracaso.

“Siempre arrancamos para ser campeón y cuando el América no es campeón es fracaso, así es, ha sido y seguirá; nosotros lo vamos a seguir intentando. Hoy así lo hicimos, a pesar de que pudimos manejar mejor el juego, es una buena victoria de visitante”, afirmó.

Herrera aprovechó el debut con triunfo para mandar un mensaje a la afición de las Águilas, a la que prometió buenos resultados.

“A la afición siempre le voy a prometer ganar y buenos resultados, ésa es la exigencia en este club. Lo vamos a hacer con el equipo que tengamos en la cancha, siempre vamos a saltar a ganar”, subrayó en una videoconferencia.

El entrenador de América, Miguel Herrera (Foto: EFE)

El estratega mexicano desestimó las críticas de los medios de comunicación por los resultados de su equipo en la pretemporada ante sus más enconados rivales: perdió con Chivas y Cruz Azul y empató con Pumas.

“No me ocupan las críticas, me ocupa que cuando inicia el torneo el equipo dé resultados, y eso hicimos en este juego. Para mí, la pretemporada importa por el trabajo físico y por lo que queremos que el equipo logré y nada más”, puntualizó.

También destacó la labor del colombiano Roger Martínez, quien a principio de año había mostrado interés por emigrar a Europa, pero ante la falta de ofertas tuvo que permanecer en el América.

”A Roger lo veo metido, hoy fue pieza fundamental, pero le dieron muchas patadas y por eso lo sacamos al final, marcó diferencia mientras estuvo en el campo y esperamos que siga conectado de esa manera”, aseveró.

Para el sábado 1 de agosto, en la fecha dos del certamen América, recibirá al Tijuana y el Pachuca visitará a los Tigres.

