CODESON aseguró que nunca despidió a Claudio Zupo, medallista panamericano que falleció por COVID-19

CODESON aseguró que nunca despidió Claudio Zupo (Foto: CODESON)

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) dio su versión sobre el caso de Claudio Zupo Gutierrez. Esto después de que el ex judoca denunciara un supuesto despido injustificado, lo que generó que no pudiera comprar medicinas para tratar los síntomas de COVID-19 y falleciera este sábado.

En un comunicado de prensa, el organismo explicó que el medallista panamericano colaboró como entrenador de esta disciplina, así como empleado en vigilancia del Pabellón de Pelota. Esta instalación, señaló el CODESON, está cerrada desde marzo de este año por la epidemia del nuevo coronavirus.

“Es oportuno informar que ante la difícil situación que se vive en Sonora, a causa del confinamiento, la Codeson ha enfrentado recortes presupuestales de recursos que se han tenido que redireccionar a la contingencia”, dice el documento.

La dependencia apuntó que por la epidemia, así como la falta de ingresos propios que generaba por la renta de instalaciones, “se tuvo la necesidad de realizar un ajuste de empleados de honorarios”.

Claudio Zupo falleció por COVID-19 (Foto: Facebook/ claudio.zupo)

Zupo Gutiérrez formaba parte del ajuste. “Sin embargo, al conocer su condición de salud, se le excluyó de ese proceso administrativo manteniendo sus percepciones íntegras y, en colaboración con el Sector Salud, se atendieron todas sus necesidades de medicamentos y se le realizaron visitas domiciliarias a él y a sus familiares”, precisó la CODESON.

Y es que este 15 de julio, el ex atleta denunció un supuesto despido injustificado en su cuenta de Facebook. En un video, de casi ocho minutos, expuso su situación de salud y económica.

“No se me hace justo que tenga 10 años trabajando para la Codeson, y hoy que es quincena, hoy que ellos saben que estoy con COVID-19, encerrado en mi casa, no me puedo salir y no me puedo comprar los medicamentos, me hayan corrido. Se me hace una vulgaridad y una falta de respeto para mí como persona y como deportista, que por muchos año le di logros y orgullo a Sonora”, aclaró.

La dependencia aclaró que tuvo conocimiento de estos reclamos. “Es preciso aclarar, no se aplicaron a su persona (el recorte), luego de conocer, mediante el citado video, que padecía la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2”, aseguraron.

El ex judoca denunció un supuesto despido infustificado (Foto: Facebook/ claudio.zupo)

“Esta Comisión reitera sus condolencias a familiares y amigos; a nombre de sus compañeros en esta institución, expresamos nuestro dolor por tan lamentable pérdida a causa de esta pandemia y hacemos votos porque el consuelo llegue a sus hogares”, finalizó la CODESON.

Sin embargo, amigos, familiares y compañeros del ex judoka aseguraron que la dependencia mintió en esta situación. “Que poca madre de @CODESONoficia y de su director, primero lo corren y ahora que falleció si muy de condolencias… pinchis hipócritas”, expresó la ex deportista Vanessa Zambotti en su cuenta de Twitter.

Además, mostró una captura de pantalla de la ex esposa de Zupo Gutiérrez. “El 15 de julio a las 14:30 de la tarde me habla y me dice que ya valió, me corrieron de Codeson”, dice la conversación.

Captura de pantalla de la conversación de ex exposa de Zupo (Foto: Twitter/ @vanessazambotti)

Infobae México intentó contactar a la ex esposa, pero no obtuvo respuesta. No obstante, una portavoz de la familia, que no dio su nombre, dijo al periódico El Universal que esta versión es cierta.

A su vez, Genaro Enríquez, director del organismo, explicó al mismo medio que se le iban a dar opciones a Claudio Zupo. Sin embargo, reiteró que, al conocer su estado de salud, le continuaron dando su sueldo, además de darle ayuda estatal para su condición de salud.

El ex judoka falleció la madrugada de este sábado por COVID-19. El director aseguró que ayudará a la familia con los gastos funerarios y la portavoz de la familia confirmó el acercamiento.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Claudio Zupo, medallista panamericano, perdió la batalla contra el COVID-19; denuncian que pidió ayuda y no lo escucharon

La hackearon y en su perfil apareció una princesa árabe: así perdió su cuenta de Instagram una deportista mexicana

Empresarios que denunciaron a Ana Gabriela Guevara fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada

Diputados urgieron a Conade y a la Secretaría de Salud un protocolo para deportistas de alto rendimiento