Claudio Zupo, medallista panamericano, perdió la batalla contra el COVID-19; denuncian que pidió ayuda y no lo escucharon

El ex judoca y entrenador Claudio Zupo Gutiérrez falleció este sábado a los 35 años de edad a causa del coronavirus (COVID-19), un día después de que su madre muriera por la misma enfermedad.

Así lo informó la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) a través de su cuenta de Twitter: “ Descanse en Paz nuestro compañero Claudio Zupo, ex atleta de Judo. El más sentido pésame a su familia ”, escribió.

Zupo Gutiérrez ganó la medalla de plata por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagenia de Indias, Colombia, en 2006 y en ese año también se colgó el bronce en el Campeonato Panamericano de Judo en Buenos Aires, Argentina, en la categoría abierta.

Luego de su retiro del tatami, el judoca se desempeñó como entrenador en la Codeson, y posteriormente como coordinador del gimnasio de alto rendimiento en Hermosillo, Sonora.

Pidió ayuda y no fue escuchado

Sin embargo, el pasado 15 de julio, el ex deportista que compitió en más de 100 kilogramos, subió un video donde denunció que fue despedido de la la Comisión del Deporte del Estado de Sonora tras una década, aún sabiendo que estaba contagiado desde el 12 de julio.

No se me hace justo que tenga 10 años trabajando para la Codeson, y hoy que es quincena, hoy que ellos saben que estoy con COVID-19, encerrado en mi casa, no me puedo salir y no me puedo comprar los medicamentos; me hayan corrido, se me hace una vulgaridad y una falta de respeto para mí como persona y como deportista, que por muchos año le di logros y orgullo a Sonora”